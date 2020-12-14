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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10718107191072010721
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 09:22

  reus написав:Навіть продавці новобудов пропонують не менше 20% знижки. Напевно, зовсім їм не солодко.
Все тільки починається.
Це щоб реально продати.
На "вторинці" такі ж розклади.
Є цікаві варіанти, дешевше рівня 2022 на 15-20%. Ніхто не купляє. Значить, падіння повинно бути глибшим
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:56

  Феодал написав:А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай

Хтось воює, хтось втік за кордон, хтось живе від ЗП до ЗП, хтось чекає прояснення ситуації.
Не до жиру.
Доки війна не закінчиться - жодних проявів активності на КРЖН не буде.
Frant
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  #<1 ... 10718107191072010721
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