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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лют, 2023 09:22
reus написав:
Навіть продавці новобудов пропонують не менше 20% знижки. Напевно, зовсім їм не солодко.
Все тільки починається.
Це щоб реально продати.
На "вторинці" такі ж розклади.
Є цікаві варіанти, дешевше рівня 2022 на 15-20%. Ніхто не купляє. Значить, падіння повинно бути глибшим
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Додано: Пон 13 лют, 2023 15:44
А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай
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Феодал
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Додано: Пон 13 лют, 2023 15:56
Феодал написав:
А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай
Хтось воює, хтось втік за кордон, хтось живе від ЗП до ЗП, хтось чекає прояснення ситуації.
Не до жиру.
Доки війна не закінчиться - жодних проявів активності на КРЖН не буде.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:40
Феодал написав:
А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай
В смысле? Очевидно что цены будут расти. Просто переливать из пустого в порожнее каждый день одно и то же могут не только лишь все. Поэтому ветке нужно отдохнуть.
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