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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лют, 2023 09:22
reus написав:
Навіть продавці новобудов пропонують не менше 20% знижки. Напевно, зовсім їм не солодко.
Все тільки починається.
Це щоб реально продати.
На "вторинці" такі ж розклади.
Є цікаві варіанти, дешевше рівня 2022 на 15-20%. Ніхто не купляє. Значить, падіння повинно бути глибшим
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Додано: Пон 13 лют, 2023 15:44
А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай
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Феодал
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Додано: Пон 13 лют, 2023 15:56
Феодал написав:
А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай
Хтось воює, хтось втік за кордон, хтось живе від ЗП до ЗП, хтось чекає прояснення ситуації.
Не до жиру.
Доки війна не закінчиться - жодних проявів активності на КРЖН не буде.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:40
Феодал написав:
А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай
В смысле? Очевидно что цены будут расти. Просто переливать из пустого в порожнее каждый день одно и то же могут не только лишь все. Поэтому ветке нужно отдохнуть.
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airmax78
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Додано: Пон 13 лют, 2023 18:45
airmax78 написав:
В смысле? Очевидно что цены будут расти. .
Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?
Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .
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Hotab
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Додано: Пон 13 лют, 2023 18:54
Hotab написав: airmax78 написав:
В смысле? Очевидно что цены будут расти. .
Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?
Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .
Відповідь на це питання повинна краще спостерігатись із кабіни бойового літака, аніж з вітрини віденського кафе
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apollo
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:16
apollo написав:
Відповідь на це питання повинна краще спостерігатись із кабіни бойового літака, аніж з вітрини віденського кафе
Ну Макс теж не шиком бритий. Я до нього як до нішового експерта звертаюсь.
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Hotab
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:36
apollo написав: Hotab написав: airmax78 написав:
В смысле? Очевидно что цены будут расти. .
Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?
Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .
Відповідь на це питання повинна краще спостерігатись із кабіни бойового літака, аніж з вітрини віденського кафе
Тут біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:42
airmax78 написав:
біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить.
Ермакс, лайфхак. Встаєте до 9, та в Хофері за 1 євро берете таку саму каву, як за 4-5 за рогом.
І через 3.5 місяці на зекономлені берете 1 кв м, а з божою допомогою і всі 1.5 у центрі КРЖН
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:43
Hotab написав: airmax78 написав:
В смысле? Очевидно что цены будут расти. .
Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?
Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .
Написав Вам у приватні повідомлення, щоб тут конкуренти з відділів продаж не заважали штовхати нерухомість.
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_Klim
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