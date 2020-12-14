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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10717107181071910720
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 09:22

  reus написав:Навіть продавці новобудов пропонують не менше 20% знижки. Напевно, зовсім їм не солодко.
Все тільки починається.
Це щоб реально продати.
На "вторинці" такі ж розклади.
Є цікаві варіанти, дешевше рівня 2022 на 15-20%. Ніхто не купляє. Значить, падіння повинно бути глибшим
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:56

  Феодал написав:А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай

Хтось воює, хтось втік за кордон, хтось живе від ЗП до ЗП, хтось чекає прояснення ситуації.
Не до жиру.
Доки війна не закінчиться - жодних проявів активності на КРЖН не буде.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:40

  Феодал написав:А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай

В смысле? Очевидно что цены будут расти. Просто переливать из пустого в порожнее каждый день одно и то же могут не только лишь все. Поэтому ветке нужно отдохнуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:45

  airmax78 написав:В смысле? Очевидно что цены будут расти. .

Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?
Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:54

  Hotab написав:
  airmax78 написав:В смысле? Очевидно что цены будут расти. .

Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?
Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .

Відповідь на це питання повинна краще спостерігатись із кабіни бойового літака, аніж з вітрини віденського кафе
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:16

  apollo написав:Відповідь на це питання повинна краще спостерігатись із кабіни бойового літака, аніж з вітрини віденського кафе

Ну Макс теж не шиком бритий. Я до нього як до нішового експерта звертаюсь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:36

  apollo написав:
  Hotab написав:
  airmax78 написав:В смысле? Очевидно что цены будут расти. .

Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?
Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .

Відповідь на це питання повинна краще спостерігатись із кабіни бойового літака, аніж з вітрини віденського кафе

Тут біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:42

  airmax78 написав: біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить.


Ермакс, лайфхак. Встаєте до 9, та в Хофері за 1 євро берете таку саму каву, як за 4-5 за рогом.

І через 3.5 місяці на зекономлені берете 1 кв м, а з божою допомогою і всі 1.5 у центрі КРЖН
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:43

  Hotab написав:
  airmax78 написав:В смысле? Очевидно что цены будут расти. .

Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?
Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .

Написав Вам у приватні повідомлення, щоб тут конкуренти з відділів продаж не заважали штовхати нерухомість.
airmax78
 
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