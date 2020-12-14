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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10718107191072010721
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:25

airmax78 , дякую Макс.
Все слушно
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:37

  apollo написав:
  Hotab написав:
  airmax78 написав:В смысле? Очевидно что цены будут расти. .

Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?
Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .

Відповідь на це питання повинна краще спостерігатись із кабіни бойового літака, аніж з вітрини віденського кафе

100%
Немає сенсу щось розпитувати у дезертирів.
Конфіскувати їх власність на користь тих, хто воює, хто став інвалідом війни, родичів загинувших - це правильний вибір.
Я впевнений, що наш президент, наш головнокомандувач і ВР зроблять це офіційно найближчим часом
Frant
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  #<1 ... 10718107191072010721
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