airmax78 , дякую Макс.
Все слушно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лют, 2023 21:37
100%
Немає сенсу щось розпитувати у дезертирів.
Конфіскувати їх власність на користь тих, хто воює, хто став інвалідом війни, родичів загинувших - це правильний вибір.
Я впевнений, що наш президент, наш головнокомандувач і ВР зроблять це офіційно найближчим часом
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