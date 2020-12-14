Додано: Вів 14 лют, 2023 01:06

adeges написав: airmax78 написав: біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить. біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить.



Ермакс, лайфхак. Встаєте до 9, та в Хофері за 1 євро берете таку саму каву, як за 4-5 за рогом.



І через 3.5 місяці на зекономлені берете 1 кв м, а з божою допомогою і всі 1.5 у центрі КРЖН Ермакс, лайфхак. Встаєте до 9, та в Хофері за 1 євро берете таку саму каву, як за 4-5 за рогом.І через 3.5 місяці на зекономлені берете 1 кв м, а з божою допомогою і всі 1.5 у центрі КРЖН

Между домом где я живу и станцией метро есть кафе, где бумажный стакан кофе стоит 8 (кажется) долларов. Есть соседи, которые каждый день по пути на работу там покупают кофе, чтобы высербать на ходу или в вагоне.5 рабочих дней в неделю - это 40 долларов, грубо 50 рабочих недель в году - это 2000 долларов только на утренний кофе в год. На одного человека. То есть, если такая привычка у мужа и жены, то семья линяет в год на 4 куе только на утренний кофе.Я покупаю Лаваццу и варю дома в машине и пью из домашней чашки от кофейного сервиза, а не из бумажного стакана. Пачка стоит 5-6 долларов. И нам с женой ее хватает на недели 2-3, в среднем на 2,5. Причем это и завтрак и жена в обед пьет, я редко, и на выходных. Итого, 52 недели в году - 21 пачка кофе. 21 пачка по 6 долларов - 126 долларов в год на семью на кофе не только утренний и не только в рабочие дни.Так что привычка пить кофе на ходу не столь финансово безобидна.