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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10718107191072010721
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:25

airmax78 , дякую Макс.
Все слушно
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 01:06

  adeges написав:
  airmax78 написав: біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить.


Ермакс, лайфхак. Встаєте до 9, та в Хофері за 1 євро берете таку саму каву, як за 4-5 за рогом.

І через 3.5 місяці на зекономлені берете 1 кв м, а з божою допомогою і всі 1.5 у центрі КРЖН


Между домом где я живу и станцией метро есть кафе, где бумажный стакан кофе стоит 8 (кажется) долларов. Есть соседи, которые каждый день по пути на работу там покупают кофе, чтобы высербать на ходу или в вагоне.
5 рабочих дней в неделю - это 40 долларов, грубо 50 рабочих недель в году - это 2000 долларов только на утренний кофе в год. На одного человека. То есть, если такая привычка у мужа и жены, то семья линяет в год на 4 куе только на утренний кофе.
Я покупаю Лаваццу и варю дома в машине и пью из домашней чашки от кофейного сервиза, а не из бумажного стакана. Пачка стоит 5-6 долларов. И нам с женой ее хватает на недели 2-3, в среднем на 2,5. Причем это и завтрак и жена в обед пьет, я редко, и на выходных. Итого, 52 недели в году - 21 пачка кофе. 21 пачка по 6 долларов - 126 долларов в год на семью на кофе не только утренний и не только в рабочие дни.
Так что привычка пить кофе на ходу не столь финансово безобидна.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 01:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://life.liga.net/ru/rozvagy/news/1 ... u-archdail

Странно, но я не увидел среди номинантов ни Ван Гога ни Клода Моне.
Шота не то С этой номинацией.
rjkz
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