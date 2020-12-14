airmax78 , дякую Макс.
Все слушно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 01:06
Между домом где я живу и станцией метро есть кафе, где бумажный стакан кофе стоит 8 (кажется) долларов. Есть соседи, которые каждый день по пути на работу там покупают кофе, чтобы высербать на ходу или в вагоне.
5 рабочих дней в неделю - это 40 долларов, грубо 50 рабочих недель в году - это 2000 долларов только на утренний кофе в год. На одного человека. То есть, если такая привычка у мужа и жены, то семья линяет в год на 4 куе только на утренний кофе.
Я покупаю Лаваццу и варю дома в машине и пью из домашней чашки от кофейного сервиза, а не из бумажного стакана. Пачка стоит 5-6 долларов. И нам с женой ее хватает на недели 2-3, в среднем на 2,5. Причем это и завтрак и жена в обед пьет, я редко, и на выходных. Итого, 52 недели в году - 21 пачка кофе. 21 пачка по 6 долларов - 126 долларов в год на семью на кофе не только утренний и не только в рабочие дни.
Так что привычка пить кофе на ходу не столь финансово безобидна.
Додано: Вів 14 лют, 2023 01:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Странно, но я не увидел среди номинантов ни Ван Гога ни Клода Моне.
Шота не то С этой номинацией.
Додано: Вів 14 лют, 2023 04:52
После общения с Эйрмаксом, Hotab наверняка понял, что падение уже остановилось, а квитка в ЯГ - это то, чего ему не хватало всю жизнь.
Осталось только найти недостающие 260-280куе
Вертолет продать - плохая идея, лучше даже не думать.
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