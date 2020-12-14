|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 08:29
Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.
По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
-
beee
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лют, 2023 08:56
beee написав:
Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.
По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
Ну и слава кому нужно. Все таки есть рост. Теперь уже доказанный, никакой теории. Правда отрицательный, но главное рост. Но это все спекулянты, иначе был бы положительный. А факты - вещь упрямая. С ростом не поспоришь.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4150
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лют, 2023 09:05
adeges написав: beee написав:
Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.
По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
Ну и слава кому нужно. Все таки есть рост. Теперь уже доказанный, никакой теории. Правда отрицательный, но главное рост. Но это все спекулянты, иначе был бы положительный. А факты - вещь упрямая. С ростом не поспоришь.
Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%
-
beee
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лют, 2023 09:13
beee написав: adeges написав: beee написав:
Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.
По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
Ну и слава кому нужно. Все таки есть рост. Теперь уже доказанный, никакой теории. Правда отрицательный, но главное рост. Но это все спекулянты, иначе был бы положительный. А факты - вещь упрямая. С ростом не поспоришь.
Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Не все beee, здесь настолько бескомпромиссны, чтобы белое называть белым...
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4150
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лют, 2023 09:44
beee написав:
Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.
По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
Я считаю, что оч. выгодная сделка для продавца.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4200
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 1319 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 лют, 2023 09:47
beee написав:
Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%
Сегодня -20
Завтра -30
Послезавтра -50
После войны +10 от -50
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4200
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 1319 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 лют, 2023 10:17
beee написав:
Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.
По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
Ось і другий продаж з дисконтом (про свій вже писав) - 20 відсотків це гарний продаж, після війни ріст буде - але в гривні, скільки при цьому буде коштувати долар - не знає ніхто
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лют, 2023 10:33
beee написав:
Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.
По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
Дальше - только вверх.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11737
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 3498 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 14 лют, 2023 10:49
Beee, дайте аудитории портрет покупателя!
Кто он, чиновник, военный, айтишник?
Если не секрет, конечно!))
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 2030
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:10
Чукча2 написав:
Beee, дайте аудитории портрет покупателя!
Кто он, чиновник, военный, айтишник?
Если не секрет, конечно!))
"та жалко))" (с) Митець
у айтишников деньги есть. на аренду)
а это финансист с одной интересной конторы Никополя. той, что рубильники туда-сюда
-
beee
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23562
|15793704
|
|
|1173
|5193255
|
|
|3
|5240
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|