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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10719107201072110722>
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.

По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
beee
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:56

  beee написав:Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.

По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то


Ну и слава кому нужно. Все таки есть рост. Теперь уже доказанный, никакой теории. Правда отрицательный, но главное рост. Но это все спекулянты, иначе был бы положительный. А факты - вещь упрямая. С ростом не поспоришь.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:05

  adeges написав:
  beee написав:Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.

По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то


Ну и слава кому нужно. Все таки есть рост. Теперь уже доказанный, никакой теории. Правда отрицательный, но главное рост. Но это все спекулянты, иначе был бы положительный. А факты - вещь упрямая. С ростом не поспоришь.

Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%
beee
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:13

  beee написав:
  adeges написав:
  beee написав:Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.

По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то


Ну и слава кому нужно. Все таки есть рост. Теперь уже доказанный, никакой теории. Правда отрицательный, но главное рост. Но это все спекулянты, иначе был бы положительный. А факты - вещь упрямая. С ростом не поспоришь.

Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме


Не все beee, здесь настолько бескомпромиссны, чтобы белое называть белым...
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:44

  beee написав:Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.

По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то

Я считаю, что оч. выгодная сделка для продавца.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%

Сегодня -20
Завтра -30
Послезавтра -50
После войны +10 от -50
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 10:17

  beee написав:Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.

По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то

Ось і другий продаж з дисконтом (про свій вже писав) - 20 відсотків це гарний продаж, після війни ріст буде - але в гривні, скільки при цьому буде коштувати долар - не знає ніхто
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 10:33

  beee написав:Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.

По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то

Дальше - только вверх.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 10:49

Beee, дайте аудитории портрет покупателя!
Кто он, чиновник, военный, айтишник?

Если не секрет, конечно!))
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:10

  Чукча2 написав:Beee, дайте аудитории портрет покупателя!
Кто он, чиновник, военный, айтишник?

Если не секрет, конечно!))

"та жалко))" (с) Митець

у айтишников деньги есть. на аренду)
а это финансист с одной интересной конторы Никополя. той, что рубильники туда-сюда
beee
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