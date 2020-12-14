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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10719107201072110722
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:12

  reus написав:
  beee написав:Флудерасты и тролли, не имеющие к недвижимости никакого отношения, честно, просто отнимают время читателей.

По теме ветки.
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то

Я считаю, что оч. выгодная сделка для продавца.

100%.
В кінці року нормальна ціна -1/3 від рівня 2021.
В 2024 - -40% від рівня 2021.
Поки що так.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Понятно, спасибо!

Не те рубильники я в КПИ учил!))
Чукча2
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  #<1 ... 10719107201072110722
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