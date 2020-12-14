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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10719107201072110722
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:12

  reus написав:
  beee написав:Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то

Я считаю, что оч. выгодная сделка для продавца.

100%.
В кінці року нормальна ціна -1/3 від рівня 2021.
В 2024 буде -40% від рівня 2021.
Поки що так.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 14 лют, 2023 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Понятно, спасибо!

Не те рубильники я в КПИ учил!))
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:30

  reus написав:
  beee написав:Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%

Сегодня -20
Завтра -30
Послезавтра -50
После войны +10 от -50

Уже прямо как молитву повторяете. Ничего не напоминает?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:49

  airmax78 написав:
  reus написав:
  beee написав:Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%

Сегодня -20
Завтра -30
Послезавтра -50
После войны +10 от -50

Уже прямо как молитву повторяете. Ничего не напоминает?

Я понимаю, что Вам неприятно наблюдать за падающим рынком, когда ваши планы и надежды были совсем другие, но через боль, человек иногда совершенствуется.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 12:03

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Сегодня -20
Завтра -30
Послезавтра -50
После войны +10 от -50

Уже прямо как молитву повторяете. Ничего не напоминает?

Я понимаю, что Вам неприятно наблюдать за падающим рынком, когда ваши планы и надежды были совсем другие, но через боль, человек иногда совершенствуется.

Да мне все равно, я ж не продаю и, пока, не собираюсь. Чего спросил: я себя вспоминаю в конце 2015 и дальше: как я всех убеждал, что дальнейшее падение в 0 просто неизбежно. Тоже трубил об этом на каждом углу и приводил массу аргументов. Закончилось все покупкой недостроенного Ричмонда весной 2017 и это было вообще последнее на рынке, что можно было купить по хорошей цене. Пролетел тогда, благодаря своей зацикленности на идее обвала, мимо всех модных мопов ЦП, РТ, Чикаги и т.д.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 12:10

  beee написав:
  adeges написав:
  beee написав:Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то


Ну и слава кому нужно. Все таки есть рост. Теперь уже доказанный, никакой теории. Правда отрицательный, но главное рост. Но это все спекулянты, иначе был бы положительный. А факты - вещь упрямая. С ростом не поспоришь.

Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%


Можкете віставить договор купли продажи ествественно без личніх даніх 8)
Хомякоид
 
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  #<1 ... 10719107201072110722
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