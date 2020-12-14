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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:12
reus написав: beee написав:
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
Я считаю, что оч. выгодная сделка для продавца.
100%.
В кінці року нормальна ціна -1/3 від рівня 2021.
В 2024 буде -40% від рівня 2021.
Поки що так.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 14 лют, 2023 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Вів 14 лют, 2023 11:16
Понятно, спасибо!
Не те рубильники я в КПИ учил!))
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Чукча2
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Додано: Вів 14 лют, 2023 11:30
reus написав: beee написав:
Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%
Сегодня -20
Завтра -30
Послезавтра -50
После войны +10 от -50
Уже прямо как молитву повторяете. Ничего не напоминает?
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airmax78
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Додано: Вів 14 лют, 2023 11:49
airmax78 написав: reus написав: beee написав:
Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%
Сегодня -20
Завтра -30
Послезавтра -50
После войны +10 от -50
Уже прямо как молитву повторяете. Ничего не напоминает?
Я понимаю, что Вам неприятно наблюдать за падающим рынком, когда ваши планы и надежды были совсем другие, но через боль, человек иногда совершенствуется.
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reus
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Додано: Вів 14 лют, 2023 12:03
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Сегодня -20
Завтра -30
Послезавтра -50
После войны +10 от -50
Уже прямо как молитву повторяете. Ничего не напоминает?
Я понимаю, что Вам неприятно наблюдать за падающим рынком, когда ваши планы и надежды были совсем другие, но через боль, человек иногда совершенствуется.
Да мне все равно, я ж не продаю и, пока, не собираюсь. Чего спросил: я себя вспоминаю в конце 2015 и дальше: как я всех убеждал, что дальнейшее падение в 0 просто неизбежно. Тоже трубил об этом на каждом углу и приводил массу аргументов. Закончилось все покупкой недостроенного Ричмонда весной 2017 и это было вообще последнее на рынке, что можно было купить по хорошей цене. Пролетел тогда, благодаря своей зацикленности на идее обвала, мимо всех модных мопов ЦП, РТ, Чикаги и т.д.
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airmax78
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Додано: Вів 14 лют, 2023 12:10
beee написав: adeges написав: beee написав:
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
Ну и слава кому нужно. Все таки есть рост. Теперь уже доказанный, никакой теории. Правда отрицательный, но главное рост. Но это все спекулянты, иначе был бы положительный. А факты - вещь упрямая. С ростом не поспоришь.
Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%
Можкете віставить договор купли продажи ествественно без личніх даніх
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Хомякоид
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Додано: Вів 14 лют, 2023 13:30
Хомякоид написав: beee написав: adeges написав:
Квартира продана. -20% до войны.
Покупатель просил о рассрочке 70/30. Почему нет? Но на этапе дискуссии, когда перейдёт право собственности, решил оплатить всё.
Прецедент интересный. Люди иногда спрашивают о рассрочке.
Может пригодится кому-то
Ну и слава кому нужно. Все таки есть рост. Теперь уже доказанный, никакой теории. Правда отрицательный, но главное рост. Но это все спекулянты, иначе был бы положительный. А факты - вещь упрямая. С ростом не поспоришь.
Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%
Можкете віставить договор купли продажи ествественно без личніх даніх
Ха-ха, сделать доброй традицией. Мы ж семья.
На самом деле, Максим прав.
Если бы не долги, пусть бы в аренду дальше сдавалась. Ни денег ни квартиры.
Кому терпит - не продавайте
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beee
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Додано: Вів 14 лют, 2023 13:48
airmax78 написав: reus написав: beee написав:
Я пишу так, как есть, а не мантрую балалайкой на форуме
Сегодня будет-20
После войны +10%
Сегодня -20
Завтра -30
Послезавтра -50
После войны +10 от -50
Уже прямо как молитву повторяете. Ничего не напоминает?
Сливеют губы с холода,
Но губы шепчут в лад
«Через четыре года
До -50»
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gonchik74
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Додано: Вів 14 лют, 2023 14:03
gonchik74
Старый фильм "Послезавтра" с Куэйдом вспоминается
Где реально было минус 50 и не по фаренгейту на Манхэттене
Цена на то, что цунами не смыло, думаю была минус 100
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барабашов
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Додано: Вів 14 лют, 2023 14:07
beee написав:
Кому терпит - не продавайте
Щоб через рік продати ще дешевше????
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Frant
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