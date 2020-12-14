Додано: Вів 14 лют, 2023 12:03

reus написав: airmax78 написав: reus написав: Сегодня -20

Завтра -30

Послезавтра -50

После войны +10 от -50 Сегодня -20Завтра -30Послезавтра -50После войны +10 от -50

Уже прямо как молитву повторяете. Ничего не напоминает? Уже прямо как молитву повторяете. Ничего не напоминает?

Я понимаю, что Вам неприятно наблюдать за падающим рынком, когда ваши планы и надежды были совсем другие, но через боль, человек иногда совершенствуется. Я понимаю, что Вам неприятно наблюдать за падающим рынком, когда ваши планы и надежды были совсем другие, но через боль, человек иногда совершенствуется.

Да мне все равно, я ж не продаю и, пока, не собираюсь. Чего спросил: я себя вспоминаю в конце 2015 и дальше: как я всех убеждал, что дальнейшее падение в 0 просто неизбежно. Тоже трубил об этом на каждом углу и приводил массу аргументов. Закончилось все покупкой недостроенного Ричмонда весной 2017 и это было вообще последнее на рынке, что можно было купить по хорошей цене. Пролетел тогда, благодаря своей зацикленности на идее обвала, мимо всех модных мопов ЦП, РТ, Чикаги и т.д.