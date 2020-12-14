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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10720107211072210723
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Да мне все равно, я ж не продаю и, пока, не собираюсь. Чего спросил: я себя вспоминаю в конце 2015 и дальше: как я всех убеждал, что дальнейшее падение в 0 просто неизбежно. Тоже трубил об этом на каждом углу и приводил массу аргументов. Закончилось все покупкой недостроенного Ричмонда весной 2017 и это было вообще последнее на рынке, что можно было купить по хорошей цене. Пролетел тогда, благодаря своей зацикленности на идее обвала, мимо всех модных мопов ЦП, РТ, Чикаги и т.д.

2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный. Лично я заинтересован, чтобы стоимость недвиги была на уровне 2021 года, т. к. имею в собственности несколько объектов, но от моего желания мало, что зависит, поэтому я принимаю то, что происходит на рынке, делаю выводы и соответственно это помогает не делать ошибок. Вас я ни в чем не собираюсь убеждать, сам рынок это сделает вместо меня.
reus
 
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