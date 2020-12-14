Додано: Вів 14 лют, 2023 15:46

reus написав: airmax78 написав: Да мне все равно, я ж не продаю и, пока, не собираюсь. Чего спросил: я себя вспоминаю в конце 2015 и дальше: как я всех убеждал, что дальнейшее падение в 0 просто неизбежно. Тоже трубил об этом на каждом углу и приводил массу аргументов. Закончилось все покупкой недостроенного Ричмонда весной 2017 и это было вообще последнее на рынке, что можно было купить по хорошей цене. Пролетел тогда, благодаря своей зацикленности на идее обвала, мимо всех модных мопов ЦП, РТ, Чикаги и т.д. Да мне все равно, я ж не продаю и, пока, не собираюсь. Чего спросил: я себя вспоминаю в конце 2015 и дальше: как я всех убеждал, что дальнейшее падение в 0 просто неизбежно. Тоже трубил об этом на каждом углу и приводил массу аргументов. Закончилось все покупкой недостроенного Ричмонда весной 2017 и это было вообще последнее на рынке, что можно было купить по хорошей цене. Пролетел тогда, благодаря своей зацикленности на идее обвала, мимо всех модных мопов ЦП, РТ, Чикаги и т.д.

2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный. 2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный.

Вы очень категоричны. С одной стороны ситуация выглядит гораздо более катастрофической (особенно визуально и эмоционально). В 2015 все было тише, спокойнее, не так угрожающе. Но в то же врмея в 2015 было очевидно что мы снова начинаем тонуть в болоте. Революционных изменений в стране не произошло и уже начинало казаться, что время упущено. Да, непонятная война только на Донбасе. Но при этом до 30% населения по-прежнему поддерживает пророссийские силы (сцкблдпц какой-то). Никаких песпективы окончания войны на Донбассе. Никаких перспектив решения российского вопроса.Сейчас и в самом деле совсем другая ситуация. Внешне и эмоционально - несравнимо хуже. НО, если говорить о перспективах - теперь они есть. И их уже хорошо можно разглядеть на горизонте. Да. сейчас все, ВСЕ зависит от ЗСУ. От западных поставок, конечно, тоже, но и сами западные поставки целиком и полностью зависят от ЗСУ. ЗСУ - это сейчас главная "отрасль" Украины. ЗСУ - это наше ВСЁ (поэтому я всех призываю вкладываться в нее по максимуму). Но в 2015 году создавалось полное ощущение, что от нас уже ничего не зависит. И что остается нам уповать на благоразумие и милосердие хуйла.Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.