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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:12
airmax78 написав:
Да мне все равно, я ж не продаю и, пока, не собираюсь. Чего спросил: я себя вспоминаю в конце 2015 и дальше: как я всех убеждал, что дальнейшее падение в 0 просто неизбежно. Тоже трубил об этом на каждом углу и приводил массу аргументов. Закончилось все покупкой недостроенного Ричмонда весной 2017 и это было вообще последнее на рынке, что можно было купить по хорошей цене. Пролетел тогда, благодаря своей зацикленности на идее обвала, мимо всех модных мопов ЦП, РТ, Чикаги и т.д.
2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный. Лично я заинтересован, чтобы стоимость недвиги была на уровне 2021 года, т. к. имею в собственности несколько объектов, но от моего желания мало, что зависит, поэтому я принимаю то, что происходит на рынке, делаю выводы и соответственно это помогает не делать ошибок. Вас я ни в чем не собираюсь убеждать, сам рынок это сделает вместо меня.
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reus
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Додано: Вів 14 лют, 2023 15:38
Те, кто покупают сейчас, не последние люди в стране. Либо они - глупые совсем либо что-то знают.
Авиация будет. Вы над танками ржали? А сейчас уже не так смешно, правда?
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beee
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Додано: Вів 14 лют, 2023 15:46
reus написав: airmax78 написав:
Да мне все равно, я ж не продаю и, пока, не собираюсь. Чего спросил: я себя вспоминаю в конце 2015 и дальше: как я всех убеждал, что дальнейшее падение в 0 просто неизбежно. Тоже трубил об этом на каждом углу и приводил массу аргументов. Закончилось все покупкой недостроенного Ричмонда весной 2017 и это было вообще последнее на рынке, что можно было купить по хорошей цене. Пролетел тогда, благодаря своей зацикленности на идее обвала, мимо всех модных мопов ЦП, РТ, Чикаги и т.д.
2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный.
Вы очень категоричны. С одной стороны ситуация выглядит гораздо более катастрофической (особенно визуально и эмоционально). В 2015 все было тише, спокойнее, не так угрожающе. Но в то же врмея в 2015 было очевидно что мы снова начинаем тонуть в болоте. Революционных изменений в стране не произошло и уже начинало казаться, что время упущено. Да, непонятная война только на Донбасе. Но при этом до 30% населения по-прежнему поддерживает пророссийские силы (сцкблдпц какой-то). Никаких песпективы окончания войны на Донбассе. Никаких перспектив решения российского вопроса.
Сейчас и в самом деле совсем другая ситуация. Внешне и эмоционально - несравнимо хуже. НО, если говорить о перспективах - теперь они есть. И их уже хорошо можно разглядеть на горизонте. Да. сейчас все, ВСЕ зависит от ЗСУ. От западных поставок, конечно, тоже, но и сами западные поставки целиком и полностью зависят от ЗСУ. ЗСУ - это сейчас главная "отрасль" Украины. ЗСУ - это наше ВСЁ (поэтому я всех призываю вкладываться в нее по максимуму). Но в 2015 году создавалось полное ощущение, что от нас уже ничего не зависит. И что остается нам уповать на благоразумие и милосердие хуйла.
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
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airmax78
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Додано: Вів 14 лют, 2023 15:54
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Да мне все равно, я ж не продаю и, пока, не собираюсь. Чего спросил: я себя вспоминаю в конце 2015 и дальше: как я всех убеждал, что дальнейшее падение в 0 просто неизбежно. Тоже трубил об этом на каждом углу и приводил массу аргументов. Закончилось все покупкой недостроенного Ричмонда весной 2017 и это было вообще последнее на рынке, что можно было купить по хорошей цене. Пролетел тогда, благодаря своей зацикленности на идее обвала, мимо всех модных мопов ЦП, РТ, Чикаги и т.д.
2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный.
Вы очень категоричны. С одной стороны ситуация выглядит гораздо более катастрофической (особенно визуально и эмоционально). В 2015 все было тише, спокойнее, не так угрожающе. Но в то же врмея в 2015 было очевидно что мы снова начинаем тонуть в болоте. Революционных изменений в стране не произошло и уже начинало казаться, что время упущено. Да, непонятная война только на Донбасе. Но при этом до 30% населения по-прежнему поддерживает пророссийские силы (сцкблдпц какой-то). Никаких песпективы окончания войны на Донбассе. Никаких перспектив решения российского вопроса.
Сейчас и в самом деле совсем другая ситуация. Внешне и эмоционально - несравнимо хуже. НО, если говорить о перспективах - теперь они есть. И их уже хорошо можно разглядеть на горизонте. Да. сейчас все, ВСЕ зависит от ЗСУ. От западных поставок, конечно, тоже, но и сами западные поставки целиком и полностью зависят от ЗСУ. ЗСУ - это сейчас главная "отрасль" Украины. ЗСУ - это наше ВСЁ (поэтому я всех призываю вкладываться в нее по максимуму). Но в 2015 году создавалось полное ощущение, что от нас уже ничего не зависит. И что остается нам уповать на благоразумие и милосердие хуйла.
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Стратегически біло віиграшно в 2005 году.
Пришел впервіе прозападній презмдент, московия вела войну в Чечне, можно біло вступить еще тогда в ЕС и НАТО и догнать по уровню развитию Польшу.
А оно вот как получилось
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Хомякоид
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Додано: Вів 14 лют, 2023 15:59
Хомякоид написав: airmax78 написав: reus написав:
2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный.
Вы очень категоричны. С одной стороны ситуация выглядит гораздо более катастрофической (особенно визуально и эмоционально). В 2015 все было тише, спокойнее, не так угрожающе. Но в то же врмея в 2015 было очевидно что мы снова начинаем тонуть в болоте. Революционных изменений в стране не произошло и уже начинало казаться, что время упущено. Да, непонятная война только на Донбасе. Но при этом до 30% населения по-прежнему поддерживает пророссийские силы (сцкблдпц какой-то). Никаких песпективы окончания войны на Донбассе. Никаких перспектив решения российского вопроса.
Сейчас и в самом деле совсем другая ситуация. Внешне и эмоционально - несравнимо хуже. НО, если говорить о перспективах - теперь они есть. И их уже хорошо можно разглядеть на горизонте. Да. сейчас все, ВСЕ зависит от ЗСУ. От западных поставок, конечно, тоже, но и сами западные поставки целиком и полностью зависят от ЗСУ. ЗСУ - это сейчас главная "отрасль" Украины. ЗСУ - это наше ВСЁ (поэтому я всех призываю вкладываться в нее по максимуму). Но в 2015 году создавалось полное ощущение, что от нас уже ничего не зависит. И что остается нам уповать на благоразумие и милосердие хуйла.
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Стратегически біло віиграшно в 2005 году.
Пришел впервіе прозападній презмдент, московия вела войну в Чечне, можно біло вступить еще тогда в ЕС и НАТО и догнать по уровню развитию Польшу.
А оно вот как получилось
История не терпит сослагательного наклонения. Хуже того, историю пишут победители, даже если в написанном не будет ни слова правды (чем кацапы (и не только они) все время и занимались). В 2005 украинский народ был не готов. До 50% не понимало своих национальных интересов, а элиты - плоть от плоти этого народа, объяснить им этого не смогли. Как оказалось кацапские грады, калибры, искандеры и смерчи умеют объяснять все намного быстрее и доходчивее.
Поэтому именно сейчас у Украины есть уникальный шанс вырваться наконец-то из многовекового колеса "генотьбы" и стать, наконец, нормальной европейской страной. Именно поэтому я вернусь.
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airmax78
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Додано: Вів 14 лют, 2023 16:39
airmax78 написав:
История не терпит сослагательного наклонения. Хуже того, историю пишут победители, даже если в написанном не будет ни слова правды (чем кацапы (и не только они) все время и занимались). В 2005 украинский народ был не готов. До 50% не понимало своих национальных интересов, а элиты - плоть от плоти этого народа, объяснить им этого не смогли. Как оказалось кацапские грады, калибры, искандеры и смерчи умеют объяснять все намного быстрее и доходчивее.
Поэтому именно сейчас у Украины есть уникальный шанс вырваться наконец-то из многовекового колеса "генотьбы" и стать, наконец, нормальной европейской страной. Именно поэтому я вернусь
.
Текст хороший, правильный, для большей убедительности можно даже последние слова заменить на "I'll be back"
.
Ну и прикупить что-нибудь в Украине из недвиги, а не пытаться продать. Доказать на личном примере, так сказать.
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Damien
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Додано: Вів 14 лют, 2023 16:45
beee написав:
Те, кто покупают сейчас, не последние люди в стране. Либо они - глупые совсем либо что-то знают.
Авиация будет. Вы над танками ржали? А сейчас уже не так смешно, правда?
Если он рискует 0.0001% своего капитала, то это не значит, что он глупый или что-то знает, он просто не последний человек в стране.
Лично я уверен в нашей победе, но вопрос в другом, не время сейчас покупать.
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reus
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Додано: Вів 14 лют, 2023 16:52
airmax78 написав:
по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно.
Вопрос в том когда, и с какой базы мы будем стартовать. Поэтому, зачем покупать дорого и не безопасно сегодня, если завтра будет возможность купить дешевле и безопасней.
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reus
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Додано: Вів 14 лют, 2023 17:04
reus написав:
2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный. Лично я заинтересован, чтобы стоимость недвиги была на уровне 2021 года, т. к. имею в собственности несколько объектов
, но от моего желания мало, что зависит, поэтому я принимаю то, что происходит на рынке, делаю выводы и соответственно это помогает не делать ошибок
. Вас я ни в чем не собираюсь убеждать, сам рынок это сделает вместо меня.
почему не продали раньше?
Я так понимаю объекты уже срочно в продаже пока только -20 а не -50%?
или как часто бывает на этой ветке когда действия "эксперта-прогнозуна" идут в разрез с собственными прогнозами
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Додано: Вів 14 лют, 2023 17:19
Прохожий написав: reus написав:
2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный. Лично я заинтересован, чтобы стоимость недвиги была на уровне 2021 года, т. к. имею в собственности несколько объектов
, но от моего желания мало, что зависит, поэтому я принимаю то, что происходит на рынке, делаю выводы и соответственно это помогает не делать ошибок
. Вас я ни в чем не собираюсь убеждать, сам рынок это сделает вместо меня.
Я так понимаю объекты уже срочно в продаже пока -20 а не -50%?
или как часто бывает на этой ветке когда действия "эксперта-прогнозуна" идут в разрез с собственными прогнозами
Если бы мне нужны были деньги, то без проблем продал бы -20% и даже за -50% Я никого не призываю продавать сейчас и это несколько раз озвучивал. Исключение только, срочные продажи или запланированные, когда нужны деньги для каких-то дальнейших действий т. к. с оч. маленькой вероятностью, на мой взгляд, недвига до окончания полномасштабных боевых действий будет дорожать. Более того, я не утверждаю это категорически и если будет рост в этот период, то я признаю, что ошибался. Я советую не покупать сейчас, т. к. после окончания войны, на мой взгляд, будет дешевле и безопасней.
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reus
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