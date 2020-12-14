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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 17:26
beee написав:
Авиация будет. Вы над танками ржали?
Коли ціни КРЖН перестануть падати - я тебе проінформую.
Орієнтуйся - через 2-3 роки, ніяк не раніше.
До того часу - можеш далі сушити весла.
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Frant
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Додано: Вів 14 лют, 2023 17:28
reus написав: Прохожий написав: reus написав:
2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный. Лично я заинтересован, чтобы стоимость недвиги была на уровне 2021 года, т. к. имею в собственности несколько объектов
, но от моего желания мало, что зависит, поэтому я принимаю то, что происходит на рынке, делаю выводы и соответственно это помогает не делать ошибок
. Вас я ни в чем не собираюсь убеждать, сам рынок это сделает вместо меня.
Я так понимаю объекты уже срочно в продаже пока -20 а не -50%?
или как часто бывает на этой ветке когда действия "эксперта-прогнозуна" идут в разрез с собственными прогнозами
Если бы мне нужны были деньги, то без проблем продал бы -20% и даже за -50% Я никого не призываю продавать сейчас и это несколько раз озвучивал. Исключение только, срочные продажи или запланированные, когда нужны деньги для каких-то дальнейших действий т. к. с оч. маленькой вероятностью, на мой взгляд, недвига до окончания полномасштабных боевых действий будет дорожать. Более того, я не утверждаю это категорически и если будет рост в этот период, то я признаю, что ошибался. Я советую не покупать сейчас, т. к. после окончания войны, на мой взгляд, будет дешевле и безопасней.
"интересно девки пляшут"
УВЕРЕН в дальнейшем падении стоимости на 30% но свои объекты не продаю т.к. "это другое"
20% уже потерял и дальше сижу спокойно смотрю как теряю очередные 30% капитала в недвиге потому что "мне деньги не нужны"
короче "грош цена в базарный день" вашим прогнозам если сами в них не верите
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Додано: Вів 14 лют, 2023 17:32
Frant написав: beee написав:
Авиация будет. Вы над танками ржали?
Коли ціни КРЖН перестануть падати - я тебе проінформую.
Орієнтуйся - через 2-3 роки, ніяк не раніше.
До того часу - можеш далі сушити весла.
Я 96 кгрн воен. сбора с продажи КЖН за танки внёс.
"Свои советы себе посоветуй"
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Додано: Вів 14 лют, 2023 18:01
Damien написав: airmax78 написав:
История не терпит сослагательного наклонения. Хуже того, историю пишут победители, даже если в написанном не будет ни слова правды (чем кацапы (и не только они) все время и занимались). В 2005 украинский народ был не готов. До 50% не понимало своих национальных интересов, а элиты - плоть от плоти этого народа, объяснить им этого не смогли. Как оказалось кацапские грады, калибры, искандеры и смерчи умеют объяснять все намного быстрее и доходчивее.
Поэтому именно сейчас у Украины есть уникальный шанс вырваться наконец-то из многовекового колеса "генотьбы" и стать, наконец, нормальной европейской страной. Именно поэтому я вернусь
.
Текст хороший, правильный, для большей убедительности можно даже последние слова заменить на "I'll be back"
.
Ну и прикупить что-нибудь в Украине из недвиги, а не пытаться продать. Доказать на личном примере, так сказать.
Квитка не продается. Кивтка никогда не продавалась. Реус неоднократно умолял продать квитку ему, но всерьез его предложение никто не рассматривал. Квитка вырощена - для собственного проживания.
PS Сейчас подбираю для квитки картины. Если не будут стоить слишком дорого - куплю сейчас. Если дорого - после войны и привезу с собой.
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Додано: Вів 14 лют, 2023 18:16
Прохожий написав:
УВЕРЕН в дальнейшем падении стоимости на 30% но свои объекты не продаю т.к. "это другое"
20% уже потерял и дальше сижу спокойно смотрю как теряю очередные 30% капитала в недвиге потому что "мне деньги не нужны"
короче "грош цена в базарный день" вашим прогнозам если сами в них не верите
Я не ПЛАНИРОВАЛ ничего продавать и никому не советовал продавать, если не срочно или продажа не была запланирована. Я планирую покупку и сделаю ее, когда цены опустятся еще. Так понятно? Зачем мне что-то продавать, если деньги мне не нужны, недвига используется по назначению, и я не собираюсь уезжать из Украины! Деньги я зарабатываю другим бизнесом, но когда я планирую продавать или покупать недвижимость, то стараюсь не делать это себе в минус, во всяком случае, с 1995 года, таких случаев не было.
Да, и мне все равно, какую оценку вы даете моим прогнозам. Время покажет, кто был прав.
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Додано: Вів 14 лют, 2023 18:36
airmax78 написав:
Реус неоднократно умолял продать квитку ему
Смешно, Вы ведете себя как брошенная женщина, которая все не могла себе цену сложить, и даже сравнивала себя полотнами Ван Гога, но когда поняла, что никому не нужна, и стремительно теряет в цене, то объявила, что никто ей не нужен, т. к. стоит она оч. дорого и ни кто не способен удовлетворить ее запросы.
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