reus написав:

Прохожий написав: reus написав: 2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный. Лично я заинтересован, чтобы стоимость недвиги была на уровне 2021 года, т. к. имею в собственности несколько объектов, но от моего желания мало, что зависит, поэтому я принимаю то, что происходит на рынке, делаю выводы и соответственно это помогает не делать ошибок. Вас я ни в чем не собираюсь убеждать, сам рынок это сделает вместо меня. 2015 г. и 2023 г. это совершенно разные ситуации и этого не понимает только наивный. Лично я заинтересован, чтобы стоимость недвиги была на уровне 2021 года, т. к., но от моего желания мало, что зависит, поэтому я принимаю то, что происходит на рынке,. Вас я ни в чем не собираюсь убеждать, сам рынок это сделает вместо меня.

Я так понимаю объекты уже срочно в продаже пока -20 а не -50%?

или как часто бывает на этой ветке когда действия "эксперта-прогнозуна" идут в разрез с собственными прогнозами Я так понимаю объекты уже срочно в продаже пока -20 а не -50%?или как часто бывает на этой ветке когда действия "эксперта-прогнозуна" идут в разрез с собственными прогнозами

Если бы мне нужны были деньги, то без проблем продал бы -20% и даже за -50% Я никого не призываю продавать сейчас и это несколько раз озвучивал. Исключение только, срочные продажи или запланированные, когда нужны деньги для каких-то дальнейших действий т. к. с оч. маленькой вероятностью, на мой взгляд, недвига до окончания полномасштабных боевых действий будет дорожать. Более того, я не утверждаю это категорически и если будет рост в этот период, то я признаю, что ошибался. Я советую не покупать сейчас, т. к. после окончания войны, на мой взгляд, будет дешевле и безопасней.