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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:45
Касаемо Династии. Кстати, по теме.
Не знаю, в чём его секрет, но при очень стрёмной архитектуре, ужасных бетоно блочных материалах стен, при вводе его в эксплуатацию 1к мы покупали около 45 куе. 2к, 3к - до 80 куе. Каждый квартал он рос в цене. "Ковальская" давала мне рассрочку, квартиры продавались за 3 недели.
Было удивительное время, последнее, когда можно было заработать
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_Klim
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