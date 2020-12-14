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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10722107231072410725
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Касаемо Династии. Кстати, по теме.
Не знаю, в чём его секрет, но при очень стрёмной архитектуре, ужасных бетоно блочных материалах стен, при вводе его в эксплуатацию 1к мы покупали около 45 куе. 2к, 3к - до 80 куе. Каждый квартал он рос в цене. "Ковальская" давала мне рассрочку, квартиры продавались за 3 недели.
Было удивительное время, последнее, когда можно было заработать
beee
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