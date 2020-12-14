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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10722107231072410725
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Касаемо Династии. Кстати, по теме.
Не знаю, в чём его секрет, но при очень стрёмной архитектуре, ужасных бетоно блочных материалах стен, при вводе его в эксплуатацию 1к мы покупали около 45 куе. 2к, 3к - до 80 куе. Каждый квартал он рос в цене. "Ковальская" давала мне рассрочку, квартиры продавались за 3 недели.
Было удивительное время, последнее, когда можно было заработать
beee
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 22:20

  airmax78 написав:Квитка не продается. Кивтка никогда не продавалась. Реус неоднократно умолял продать квитку ему, но всерьез его предложение никто не рассматривал. Квитка вырощена - для собственного проживания.
PS Сейчас подбираю для квитки картины. Если не будут стоить слишком дорого - куплю сейчас. Если дорого - после войны и привезу с собой.

Советую брать Малевича
"кто там разберет"(С)
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 22:50

  reus написав:
  Прохожий написав:УВЕРЕН в дальнейшем падении стоимости на 30% но свои объекты не продаю т.к. "это другое"
20% уже потерял и дальше сижу спокойно смотрю как теряю очередные 30% капитала в недвиге потому что "мне деньги не нужны"
короче "грош цена в базарный день" вашим прогнозам если сами в них не верите

Я не ПЛАНИРОВАЛ ничего продавать и никому не советовал продавать, если не срочно или продажа не была запланирована. Я планирую покупку и сделаю ее, когда цены опустятся еще. Так понятно? Зачем мне что-то продавать, если деньги мне не нужны, недвига используется по назначению, и я не собираюсь уезжать из Украины! Деньги я зарабатываю другим бизнесом, но когда я планирую продавать или покупать недвижимость, то стараюсь не делать это себе в минус, во всяком случае, с 1995 года, таких случаев не было.
Да, и мне все равно, какую оценку вы даете моим прогнозам. Время покажет, кто был прав.

И мы не знаем по которой цене были куплены те объекты )
Помните про стояки Трибеки и Оранжи.. и их порог вхождения.
Яркий пример из моего кейса.
В 2018 было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в конце 2022 года. В договоре купле –продажи, окончательная стоимость отображена 705 тыс грн ( если по курсу 36,9 т.е получается эквивалент 19 тыс.$ ) и это правильная информация и нет никакой махинации.
А теперь получается что если брать анализ из реестра прав собственности за 2022-2023 год то попадают туда много объектов «прошлых периодов» - но там цена в грн. И так постоянно происходит из года в год.
Этот рынок очень инерционный , даже есть такое выражение в it- GIGO (garbage in, garbage out).
И мы увидим рост покупки объектов, но по интересным ценам. Как всегда масса статей- украинцы активно скупали квартиры в 2022, 2023 году )). Но если рассматривать детальнее, то была у застройщика вторая (800+) и третья очередь (1100$ - за метр и когда те счастливые инвесторы получат право собственности хз..)
Много раз на этом форуме писалось, смотря для какой цели покупается объект ( для себя, купи-продай, арендный бизнес, ).
Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой, которая за последнее десятилетие очень подтверждена инфляции?.
ПС. Тут часто у некоторых завышенные ожидание на КРЖН, что из за войны будет массовый спрос и будет ток дорожать. Да потребность есть и будет большая для жителей всей Украины. Но это не означает, что условному жителю черниговской области, государство будет строить в Киеве жилье))
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
:shock: Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...
Proofy
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