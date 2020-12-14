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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:45
Касаемо Династии. Кстати, по теме.
Не знаю, в чём его секрет, но при очень стрёмной архитектуре, ужасных бетоно блочных материалах стен, при вводе его в эксплуатацию 1к мы покупали около 45 куе. 2к, 3к - до 80 куе. Каждый квартал он рос в цене. "Ковальская" давала мне рассрочку, квартиры продавались за 3 недели.
Было удивительное время, последнее, когда можно было заработать
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beee
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Додано: Вів 14 лют, 2023 22:50
reus написав: Прохожий написав:
УВЕРЕН в дальнейшем падении стоимости на 30% но свои объекты не продаю т.к. "это другое"
20% уже потерял и дальше сижу спокойно смотрю как теряю очередные 30% капитала в недвиге потому что "мне деньги не нужны"
короче "грош цена в базарный день" вашим прогнозам если сами в них не верите
Я не ПЛАНИРОВАЛ ничего продавать и никому не советовал продавать, если не срочно или продажа не была запланирована. Я планирую покупку и сделаю ее, когда цены опустятся еще. Так понятно? Зачем мне что-то продавать, если деньги мне не нужны, недвига используется по назначению, и я не собираюсь уезжать из Украины! Деньги я зарабатываю другим бизнесом, но когда я планирую продавать или покупать недвижимость, то стараюсь не делать это себе в минус, во всяком случае, с 1995 года, таких случаев не было.
Да, и мне все равно, какую оценку вы даете моим прогнозам. Время покажет, кто был прав.
И мы не знаем по которой цене были куплены те объекты )
Помните про стояки Трибеки и Оранжи.. и их порог вхождения.
Яркий пример из моего кейса.
В 2018
было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в конце 2022
года. В договоре купле –продажи, окончательная стоимость отображена 705 тыс грн ( если по курсу 36,9 т.е получается эквивалент 19 тыс.$ ) и это правильная информация и нет никакой махинации.
А теперь получается что если брать анализ из реестра прав собственности за 2022-2023 год то попадают туда много объектов «прошлых периодов» - но там цена в грн. И так постоянно происходит из года в год.
Этот рынок очень инерционный , даже есть такое выражение в it- GIGO (garbage in, garbage out).
И мы увидим рост покупки объектов, но по интересным ценам. Как всегда масса статей- украинцы активно скупали квартиры в 2022, 2023 году )). Но если рассматривать детальнее, то была у застройщика вторая (800+) и третья очередь (1100$ - за метр и когда те счастливые инвесторы получат право собственности хз..)
Много раз на этом форуме писалось, смотря для какой цели покупается объект ( для себя, купи-продай, арендный бизнес, ).
Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой, которая за последнее десятилетие очень подтверждена инфляции?.
ПС. Тут часто у некоторых завышенные ожидание на КРЖН, что из за войны будет массовый спрос и будет ток дорожать. Да потребность есть и будет большая для жителей всей Украины. Но это не означает, что условному жителю черниговской области, государство будет строить в Киеве жилье))
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maza5
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Додано: Сер 15 лют, 2023 00:00
Proofy написав:
airmax78 написав:
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...
Если в Рашке не объявят новую мобилизацию - можно сказать - война закончится уже в этом году.
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Zebra
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Додано: Сер 15 лют, 2023 00:26
Zebra написав: Proofy написав:
airmax78 написав:
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...
Если в Рашке не объявят новую мобилизацию - можно сказать - война закончится уже в этом году.
хперди хпердять, що має підійти остання волна у 100К чмобіків і піднажать в кінці февраля, а далі піде не спад, і потім вжухне по ним до Крима і далі, а з літа потім взнову втаватимуть з колін
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Додано: Сер 15 лют, 2023 00:50
maza5 написав:
Яркий пример из моего кейса.
В 2018
было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в конце 2022
года
Відверта брехня, цін по 17 000 грн за метр не було в 18-му, вони скінчились в 16-му.
Тим паче, Сирецькі сади були самі дорогі на районі, я активно дивився в той час, найнижчі ціни це був Варшавський і 5-й квартал, але це було максимум в першій половині 2016-го! можна зайти на сайт Доміка і побачити, як люди при закладці нових будинків крутили носом, коли деякі підписували договора по 600 доларів, да саме в доларах була прив'язка у цих контор як і у Інтеграла.
Але "вікно можливостей" було не дуже довге, відносна шара почалась літом 15-го, коли курс стрибнув до 23 і устаканився літом з поступовом ростом, а ціни у забудовників стартували на однухі десь в районі 15 000 грн метр, найдешевший був київгорстрой з замковецьким, він викотив наче по 13000, но дуже швидко усі солодкі варіанти пішли по розтермінуванню придворним приліпалам.
Найдешевший варіант в той час був реально від Інтеграла, це будинки на Каблукова біля швидкісного трамвая на Борщазі на місці якоїсь церкви, папірів довго не було і багато людей лякало, що доків взагалі ніяких немає, а є тільки реконструкця якогось церковного прихода, там дійсно було не довго по 600 у.о. за метр і акційний ремонт по 80 за квадрат.
Сирецькі сади ніколи не були дешеві, навіть планування в 40 кв. там не пригадую, там була студія в 33 квадрата і крапка по малим кубатурам, так як вони склять самі балкон, то планування по суті там починались десь з 46-ти метрів.
Ось найшов, при старті продаж в вересні 17-го було отаке:
Цены интересные
Если взять 33.81 м то за квадрат выложить 655 у.е
46.45м - 635
А уже 46.83 м стоимость за квадрат 615 у.е
Це 100% оплата на котловані.
Ось ще:
Да цены увы не порадовали(((( только что дозвонилась в ОП, сказали те что по минимальной цене только нижние этажи и большие площади(((
А ось вже після тижня продажів, і це ще все 17-й рік, вересень:
Приход 1-го сентября сказал, что интересуемая нас квартира стоит 625$ за кв. пока кормили завтраками, которые продаются вот-вот начнем, приехали 25 еще как бы до продаж уже почти таких квартир нет и цена уже 720$ и каждый день растут, хотя квартиру мы бронировали.
Полистав далі форум, люди кажуть в листопаді 17-го, стартуємо від 18 000...Це все ще етап котлована...
Ціни в 18-му перевалили за 800 у.о. за метр, я навіть на ці сади не дивився, бо вони були самі дорогі(((
Так що не вигадуйте, ви "купили" не існуюче планування по не реальній ціні(((((
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Додано: Сер 15 лют, 2023 00:56
Proofy написав:
airmax78 написав:
Поэтому стратегически сейчас, по-сравнению с 2015, для Украины все выглядит гораздо более благоприятно и перспективно. А соответственно и для КРЖН и для всего остального.
Взрыв мозга, в 15м нарид как жил так и продолжал жить, что сейчас ... никто не знает, а у вас все благоприятно и перспективно. Скоро в штатах выборы ...
Треба слоніка швидко продати за прайс 2008-го року, не заважайте всіх тут веселити)))
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