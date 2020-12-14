Додано: Сер 15 лют, 2023 00:50

maza5 написав: Яркий пример из моего кейса.

В 2018 было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в конце 2022 года Яркий пример из моего кейса.было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в концегода

Цены интересные

Если взять 33.81 м то за квадрат выложить 655 у.е

46.45м - 635

А уже 46.83 м стоимость за квадрат 615 у.е

Да цены увы не порадовали(((( только что дозвонилась в ОП, сказали те что по минимальной цене только нижние этажи и большие площади(((

Приход 1-го сентября сказал, что интересуемая нас квартира стоит 625$ за кв. пока кормили завтраками, которые продаются вот-вот начнем, приехали 25 еще как бы до продаж уже почти таких квартир нет и цена уже 720$ и каждый день растут, хотя квартиру мы бронировали.

Відверта брехня, цін по 17 000 грн за метр не було в 18-му, вони скінчились в 16-му.Тим паче, Сирецькі сади були самі дорогі на районі, я активно дивився в той час, найнижчі ціни це був Варшавський і 5-й квартал, але це було максимум в першій половині 2016-го! можна зайти на сайт Доміка і побачити, як люди при закладці нових будинків крутили носом, коли деякі підписували договора по 600 доларів, да саме в доларах була прив'язка у цих контор як і у Інтеграла.Але "вікно можливостей" було не дуже довге, відносна шара почалась літом 15-го, коли курс стрибнув до 23 і устаканився літом з поступовом ростом, а ціни у забудовників стартували на однухі десь в районі 15 000 грн метр, найдешевший був київгорстрой з замковецьким, він викотив наче по 13000, но дуже швидко усі солодкі варіанти пішли по розтермінуванню придворним приліпалам.Найдешевший варіант в той час був реально від Інтеграла, це будинки на Каблукова біля швидкісного трамвая на Борщазі на місці якоїсь церкви, папірів довго не було і багато людей лякало, що доків взагалі ніяких немає, а є тільки реконструкця якогось церковного прихода, там дійсно було не довго по 600 у.о. за метр і акційний ремонт по 80 за квадрат.Сирецькі сади ніколи не були дешеві, навіть планування в 40 кв. там не пригадую, там була студія в 33 квадрата і крапка по малим кубатурам, так як вони склять самі балкон, то планування по суті там починались десь з 46-ти метрів.Ось найшов, при старті продаж в вересні 17-го було отаке:Це 100% оплата на котловані.Ось ще:А ось вже після тижня продажів, і це ще все 17-й рік, вересень:Полистав далі форум, люди кажуть в листопаді 17-го, стартуємо від 18 000...Це все ще етап котлована...Ціни в 18-му перевалили за 800 у.о. за метр, я навіть на ці сади не дивився, бо вони були самі дорогі(((Так що не вигадуйте, ви "купили" не існуюче планування по не реальній ціні(((((