Додано: Вів 14 лют, 2023 22:50

reus написав: Прохожий написав: УВЕРЕН в дальнейшем падении стоимости на 30% но свои объекты не продаю т.к. "это другое"

20% уже потерял и дальше сижу спокойно смотрю как теряю очередные 30% капитала в недвиге потому что "мне деньги не нужны"

короче "грош цена в базарный день" вашим прогнозам если сами в них не верите УВЕРЕН в дальнейшем падении стоимости на 30% но свои объекты не продаю т.к. "это другое"20% уже потерял и дальше сижу спокойно смотрю как теряю очередные 30% капитала в недвиге потому что "мне деньги не нужны"короче "грош цена в базарный день" вашим прогнозам если сами в них не верите

Я не ПЛАНИРОВАЛ ничего продавать и никому не советовал продавать, если не срочно или продажа не была запланирована. Я планирую покупку и сделаю ее, когда цены опустятся еще. Так понятно? Зачем мне что-то продавать, если деньги мне не нужны, недвига используется по назначению, и я не собираюсь уезжать из Украины! Деньги я зарабатываю другим бизнесом, но когда я планирую продавать или покупать недвижимость, то стараюсь не делать это себе в минус, во всяком случае, с 1995 года, таких случаев не было.

Да, и мне все равно, какую оценку вы даете моим прогнозам. Время покажет, кто был прав. Я не ПЛАНИРОВАЛ ничего продавать и никому не советовал продавать, если не срочно или продажа не была запланирована. Я планирую покупку и сделаю ее, когда цены опустятся еще. Так понятно? Зачем мне что-то продавать, если деньги мне не нужны, недвига используется по назначению, и я не собираюсь уезжать из Украины! Деньги я зарабатываю другим бизнесом, но когда я планирую продавать или покупать недвижимость, то стараюсь не делать это себе в минус, во всяком случае, с 1995 года, таких случаев не было.Да, и мне все равно, какую оценку вы даете моим прогнозам. Время покажет, кто был прав.

И мы не знаем по которой цене были куплены те объекты )Помните про стояки Трибеки и Оранжи.. и их порог вхождения.Яркий пример из моего кейса.было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в концегода. В договоре купле –продажи, окончательная стоимость отображена 705 тыс грн ( если по курсу 36,9 т.е получается эквивалент 19 тыс.$ ) и это правильная информация и нет никакой махинации.А теперь получается что если брать анализ из реестра прав собственности за 2022-2023 год то попадают туда много объектов «прошлых периодов» - но там цена в грн. И так постоянно происходит из года в год.Этот рынок очень инерционный , даже есть такое выражение в it- GIGO (garbage in, garbage out).И мы увидим рост покупки объектов, но по интересным ценам. Как всегда масса статей- украинцы активно скупали квартиры в 2022, 2023 году )). Но если рассматривать детальнее, то была у застройщика вторая (800+) и третья очередь (1100$ - за метр и когда те счастливые инвесторы получат право собственности хз..)Много раз на этом форуме писалось, смотря для какой цели покупается объект ( для себя, купи-продай, арендный бизнес, ).Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой, которая за последнее десятилетие очень подтверждена инфляции?.ПС. Тут часто у некоторых завышенные ожидание на КРЖН, что из за войны будет массовый спрос и будет ток дорожать. Да потребность есть и будет большая для жителей всей Украины. Но это не означает, что условному жителю черниговской области, государство будет строить в Киеве жилье))