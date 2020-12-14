Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Касаемо Династии. Кстати, по теме. Не знаю, в чём его секрет, но при очень стрёмной архитектуре, ужасных бетоно блочных материалах стен, при вводе его в эксплуатацию 1к мы покупали около 45 куе. 2к, 3к - до 80 куе. Каждый квартал он рос в цене. "Ковальская" давала мне рассрочку, квартиры продавались за 3 недели. Было удивительное время, последнее, когда можно было заработать
Прохожий написав:УВЕРЕН в дальнейшем падении стоимости на 30% но свои объекты не продаю т.к. "это другое" 20% уже потерял и дальше сижу спокойно смотрю как теряю очередные 30% капитала в недвиге потому что "мне деньги не нужны" короче "грош цена в базарный день" вашим прогнозам если сами в них не верите
Я не ПЛАНИРОВАЛ ничего продавать и никому не советовал продавать, если не срочно или продажа не была запланирована. Я планирую покупку и сделаю ее, когда цены опустятся еще. Так понятно? Зачем мне что-то продавать, если деньги мне не нужны, недвига используется по назначению, и я не собираюсь уезжать из Украины! Деньги я зарабатываю другим бизнесом, но когда я планирую продавать или покупать недвижимость, то стараюсь не делать это себе в минус, во всяком случае, с 1995 года, таких случаев не было. Да, и мне все равно, какую оценку вы даете моим прогнозам. Время покажет, кто был прав.
И мы не знаем по которой цене были куплены те объекты ) Помните про стояки Трибеки и Оранжи.. и их порог вхождения. Яркий пример из моего кейса. В 2018 было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в конце 2022 года. В договоре купле –продажи, окончательная стоимость отображена 705 тыс грн ( если по курсу 36,9 т.е получается эквивалент 19 тыс.$ ) и это правильная информация и нет никакой махинации. А теперь получается что если брать анализ из реестра прав собственности за 2022-2023 год то попадают туда много объектов «прошлых периодов» - но там цена в грн. И так постоянно происходит из года в год. Этот рынок очень инерционный , даже есть такое выражение в it- GIGO (garbage in, garbage out). И мы увидим рост покупки объектов, но по интересным ценам. Как всегда масса статей- украинцы активно скупали квартиры в 2022, 2023 году )). Но если рассматривать детальнее, то была у застройщика вторая (800+) и третья очередь (1100$ - за метр и когда те счастливые инвесторы получат право собственности хз..) Много раз на этом форуме писалось, смотря для какой цели покупается объект ( для себя, купи-продай, арендный бизнес, ). Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой, которая за последнее десятилетие очень подтверждена инфляции?. ПС. Тут часто у некоторых завышенные ожидание на КРЖН, что из за войны будет массовый спрос и будет ток дорожать. Да потребность есть и будет большая для жителей всей Украины. Но это не означает, что условному жителю черниговской области, государство будет строить в Киеве жилье))
maza5 написав:Яркий пример из моего кейса. В 2018 было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в конце 2022 года
Відверта брехня, цін по 17 000 грн за метр не було в 18-му, вони скінчились в 16-му. Тим паче, Сирецькі сади були самі дорогі на районі, я активно дивився в той час, найнижчі ціни це був Варшавський і 5-й квартал, але це було максимум в першій половині 2016-го! можна зайти на сайт Доміка і побачити, як люди при закладці нових будинків крутили носом, коли деякі підписували договора по 600 доларів, да саме в доларах була прив'язка у цих контор як і у Інтеграла. Але "вікно можливостей" було не дуже довге, відносна шара почалась літом 15-го, коли курс стрибнув до 23 і устаканився літом з поступовом ростом, а ціни у забудовників стартували на однухі десь в районі 15 000 грн метр, найдешевший був київгорстрой з замковецьким, він викотив наче по 13000, но дуже швидко усі солодкі варіанти пішли по розтермінуванню придворним приліпалам. Найдешевший варіант в той час був реально від Інтеграла, це будинки на Каблукова біля швидкісного трамвая на Борщазі на місці якоїсь церкви, папірів довго не було і багато людей лякало, що доків взагалі ніяких немає, а є тільки реконструкця якогось церковного прихода, там дійсно було не довго по 600 у.о. за метр і акційний ремонт по 80 за квадрат. Сирецькі сади ніколи не були дешеві, навіть планування в 40 кв. там не пригадую, там була студія в 33 квадрата і крапка по малим кубатурам, так як вони склять самі балкон, то планування по суті там починались десь з 46-ти метрів. Ось найшов, при старті продаж в вересні 17-го було отаке:
Цены интересные Если взять 33.81 м то за квадрат выложить 655 у.е 46.45м - 635 А уже 46.83 м стоимость за квадрат 615 у.е
Це 100% оплата на котловані.
Ось ще:
Да цены увы не порадовали(((( только что дозвонилась в ОП, сказали те что по минимальной цене только нижние этажи и большие площади(((
А ось вже після тижня продажів, і це ще все 17-й рік, вересень:
Приход 1-го сентября сказал, что интересуемая нас квартира стоит 625$ за кв. пока кормили завтраками, которые продаются вот-вот начнем, приехали 25 еще как бы до продаж уже почти таких квартир нет и цена уже 720$ и каждый день растут, хотя квартиру мы бронировали.
Полистав далі форум, люди кажуть в листопаді 17-го, стартуємо від 18 000...Це все ще етап котлована... Ціни в 18-му перевалили за 800 у.о. за метр, я навіть на ці сади не дивився, бо вони були самі дорогі((( Так що не вигадуйте, ви "купили" не існуюче планування по не реальній ціні(((((
maza5 написав:Яркий пример из моего кейса. В 2018 было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в конце 2022 года
Відверта брехня, цін по 17 000 грн за метр не було в 18-му, вони скінчились в 16-му. Тим паче, Сирецькі сади були самі дорогі на районі, я активно дивився в той час, найнижчі ціни це був Варшавський і 5-й квартал, але це було максимум в першій половині 2016-го! можна зайти на сайт Доміка і побачити, як люди при закладці нових будинків крутили носом, коли деякі підписували договора по 600 доларів, да саме в доларах була прив'язка у цих контор як і у Інтеграла. Але "вікно можливостей" було не дуже довге, відносна шара почалась літом 15-го, коли курс стрибнув до 23 і устаканився літом з поступовом ростом, а ціни у забудовників стартували на однухі десь в районі 15 000 грн метр, найдешевший був київгорстрой з замковецьким, він викотив наче по 13000, но дуже швидко усі солодкі варіанти пішли по розтермінуванню придворним приліпалам. Найдешевший варіант в той час був реально від Інтеграла, це будинки на Каблукова біля швидкісного трамвая на Борщазі на місці якоїсь церкви, папірів довго не було і багато людей лякало, що доків взагалі ніяких немає, а є тільки реконструкця якогось церковного прихода, там дійсно було не довго по 600 у.о. за метр і акційний ремонт по 80 за квадрат. Сирецькі сади ніколи не були дешеві, навіть планування в 40 кв. там не пригадую, там була студія в 33 квадрата і крапка по малим кубатурам, так як вони склять самі балкон, то планування по суті там починались десь з 46-ти метрів. Ось найшов, при старті продаж в вересні 17-го було отаке:
Цены интересные Если взять 33.81 м то за квадрат выложить 655 у.е 46.45м - 635 А уже 46.83 м стоимость за квадрат 615 у.е
Це 100% оплата на котловані.
Ось ще:
Да цены увы не порадовали(((( только что дозвонилась в ОП, сказали те что по минимальной цене только нижние этажи и большие площади(((
А ось вже після тижня продажів, і це ще все 17-й рік, вересень:
Приход 1-го сентября сказал, что интересуемая нас квартира стоит 625$ за кв. пока кормили завтраками, которые продаются вот-вот начнем, приехали 25 еще как бы до продаж уже почти таких квартир нет и цена уже 720$ и каждый день растут, хотя квартиру мы бронировали.
Полистав далі форум, люди кажуть в листопаді 17-го, стартуємо від 18 000...Це все ще етап котлована... Ціни в 18-му перевалили за 800 у.о. за метр, я навіть на ці сади не дивився, бо вони були самі дорогі((( Так що не вигадуйте, ви "купили" не існуюче планування по не реальній ціні(((((
Все було.Повірте це правда!. Може копію попереднього договору-куплі продажу викласти ще? Чи вже кінцевий, де я вже власник.
airmax78 написав:Реус неоднократно умолял продать квитку ему
Смешно, Вы ведете себя как брошенная женщина, которая все не могла себе цену сложить, и даже сравнивала себя с полотнами Ван Гога, но когда поняла, что никому не нужна, и стремительно теряет в цене, то объявила, что никто ей не нужен, т. к. стоит она оч. дорого и ни кто не способен удовлетворить ее запросы.
Поздравляю, вы довели некоторых читателей ветки до оргазма. Я не олицетворяю себя со своей киевской квартирой, хотя и согласен с тем, что в рамках данной ветки каждого кто тут пишет олицетворяют с его недвигой другие. Но, повторюсь: я - это не моя квартира, поэтому не надо этих сексистских метафор.
maza5 написав:Яркий пример из моего кейса. В 2018 было вложено в однушку от «Интергал –Буда» – ЖК Сирецие сады, первая очередь (также рассматривал аналогичные объекты – ЖК Варшавский, ЖК Город Цветов, жк Каховский )Стоимость покупки 40кв.м - 698 тыс грн (курс доллара -27) т.е 26 тыс $ за объект(накопление средств было в у.е).Да, на тот момент квадратный метр в комфорте был 630-670$ и на рынке вводилось много жилья.Право собственности я получил только в конце 2022 года
Відверта брехня, цін по 17 000 грн за метр не було в 18-му, вони скінчились в 16-му. Тим паче, Сирецькі сади були самі дорогі на районі, я активно дивився в той час, найнижчі ціни це був Варшавський і 5-й квартал, але це було максимум в першій половині 2016-го! можна зайти на сайт Доміка і побачити, як люди при закладці нових будинків крутили носом, коли деякі підписували договора по 600 доларів, да саме в доларах була прив'язка у цих контор як і у Інтеграла. Але "вікно можливостей" було не дуже довге, відносна шара почалась літом 15-го, коли курс стрибнув до 23 і устаканився літом з поступовом ростом, а ціни у забудовників стартували на однухі десь в районі 15 000 грн метр, найдешевший був київгорстрой з замковецьким, він викотив наче по 13000, но дуже швидко усі солодкі варіанти пішли по розтермінуванню придворним приліпалам. Найдешевший варіант в той час був реально від Інтеграла, це будинки на Каблукова біля швидкісного трамвая на Борщазі на місці якоїсь церкви, папірів довго не було і багато людей лякало, що доків взагалі ніяких немає, а є тільки реконструкця якогось церковного прихода, там дійсно було не довго по 600 у.о. за метр і акційний ремонт по 80 за квадрат. Сирецькі сади ніколи не були дешеві, навіть планування в 40 кв. там не пригадую, там була студія в 33 квадрата і крапка по малим кубатурам, так як вони склять самі балкон, то планування по суті там починались десь з 46-ти метрів. Ось найшов, при старті продаж в вересні 17-го було отаке:
Цены интересные Если взять 33.81 м то за квадрат выложить 655 у.е 46.45м - 635 А уже 46.83 м стоимость за квадрат 615 у.е
Це 100% оплата на котловані.
Ось ще:
Да цены увы не порадовали(((( только что дозвонилась в ОП, сказали те что по минимальной цене только нижние этажи и большие площади(((
А ось вже після тижня продажів, і це ще все 17-й рік, вересень:
Приход 1-го сентября сказал, что интересуемая нас квартира стоит 625$ за кв. пока кормили завтраками, которые продаются вот-вот начнем, приехали 25 еще как бы до продаж уже почти таких квартир нет и цена уже 720$ и каждый день растут, хотя квартиру мы бронировали.
Полистав далі форум, люди кажуть в листопаді 17-го, стартуємо від 18 000...Це все ще етап котлована... Ціни в 18-му перевалили за 800 у.о. за метр, я навіть на ці сади не дивився, бо вони були самі дорогі((( Так що не вигадуйте, ви "купили" не існуюче планування по не реальній ціні(((((
Все було.Повірте це правда!. Може копію попереднього договору-куплі продажу викласти ще? Чи вже кінцевий, де я вже власник.
В мене таке відчуття, що ви ніколи нічого не купували. Озвучити ціни і купити щось, це дві великі різниці. Якщо почитаєте той форум далі, то прочитаєте обурливе повідомлення покупців, коли вони скаржаться, що коли погодились на 670 у.о. то їх мурижили і казали, що немає юриста для підписання. Сказали забронювати хату, люди внести задаток. А потім вони були приголомшені "порядністю" Інтеграла, коли той викотив плюс к цінам 3.5 т. у.о. і 4 штуки за послуги того шахрая під назвою юрист. А ви ще кажете про 18-й рік, ціни вже на однухі стартували від 800. Вікно можливостей було з другої половини 15-го до пачатку 17-го. А в 18-му по 600-700 навіть натяків не було, вже всі поскакали ближче до 1000)))