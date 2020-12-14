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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10723107241072510726
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:01

  beee написав:А мне вместо продажи, наоборот, просят сдать.
А что у вас за хата, хоть примерно?

Кстати, заметил, что активизировались перфораторы. Может, с электрикой связано.
И чаще бусики с вещами приезжают - народ заселяется


у нас тоже народ активно ремонты делает в новокупленных квартирах.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:14

  Олежан написав:
  beee написав:А мне вместо продажи, наоборот, просят сдать.
А что у вас за хата, хоть примерно?

Кстати, заметил, что активизировались перфораторы. Может, с электрикой связано.
И чаще бусики с вещами приезжают - народ заселяется


у нас тоже народ активно ремонты делает в новокупленных квартирах.

А стройматериалы подорожали огого, некоторые за год как бананы и пропали ещё из продажи(гипсокартон есть при уничтоженном заводе в Соледаре?). Резон какой то есть срочно сейчас добивать ремонт или с нуля его делать? Копейчушки вон вовсю за цены бетона по цене ремонта в предстоящие годы вещают, и не в локации Варшавского/ПОХа естественно.
Избыток денег нарисовался у пересичного?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:17

  барабашов написав:А стройматериалы подорожали огого, некоторые за год как бананы и пропали ещё из продажи(гипсокартон есть при уничтоженном заводе в Соледаре?). Резон какой
у меня сосед тоже начал ремонт, вчера завозил строй материалы, заблокировал дверь в парадную в открытом виде, говорю ему ты чё делаешь совсем с головой плохо, зима на улице.
vitaliian
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  #<1 ... 10723107241072510726
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