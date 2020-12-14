Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:А мне вместо продажи, наоборот, просят сдать. А что у вас за хата, хоть примерно?
Кстати, заметил, что активизировались перфораторы. Может, с электрикой связано. И чаще бусики с вещами приезжают - народ заселяется
у нас тоже народ активно ремонты делает в новокупленных квартирах.
А стройматериалы подорожали огого, некоторые за год как бананы и пропали ещё из продажи(гипсокартон есть при уничтоженном заводе в Соледаре?). Резон какой то есть срочно сейчас добивать ремонт или с нуля его делать? Копейчушки вон вовсю за цены бетона по цене ремонта в предстоящие годы вещают, и не в локации Варшавского/ПОХа естественно. Избыток денег нарисовался у пересичного?
somilitark написав:Відверта брехня, цін по 17 000 грн за метр не було в 18-му, вони скінчились в 16-му. Тим паче, Сирецькі сади були самі дорогі на районі, я активно дивився в той час, найнижчі ціни це був Варшавський і 5-й квартал, але це було максимум в першій половині 2016-го! можна зайти на сайт Доміка і побачити, як люди при закладці нових будинків крутили носом, коли деякі підписували договора по 600 доларів, да саме в доларах була прив'язка у цих контор як і у Інтеграла. Але "вікно можливостей" було не дуже довге, відносна шара почалась літом 15-го, коли курс стрибнув до 23 і устаканився літом з поступовом ростом, а ціни у забудовників стартували на однухі десь в районі 15 000 грн метр, найдешевший був київгорстрой з замковецьким, він викотив наче по 13000, но дуже швидко усі солодкі варіанти пішли по розтермінуванню придворним приліпалам. Найдешевший варіант в той час був реально від Інтеграла, це будинки на Каблукова біля швидкісного трамвая на Борщазі на місці якоїсь церкви, папірів довго не було і багато людей лякало, що доків взагалі ніяких немає, а є тільки реконструкця якогось церковного прихода, там дійсно було не довго по 600 у.о. за метр і акційний ремонт по 80 за квадрат.
Полистав далі форум, люди кажуть в листопаді 17-го, стартуємо від 18 000...Це все ще етап котлована... Ціни в 18-му перевалили за 800 у.о. за метр, я навіть на ці сади не дивився, бо вони були самі дорогі((( Так що не вигадуйте, ви "купили" не існуюче планування по не реальній ціні(((((
somilitark написав:В мене таке відчуття, що ви ніколи нічого не купували. Озвучити ціни і купити щось, це дві великі різниці. Якщо почитаєте той форум далі, то прочитаєте обурливе повідомлення покупців, коли вони скаржаться, що коли погодились на 670 у.о. то їх мурижили і казали, що немає юриста для підписання. Сказали забронювати хату, люди внести задаток. А потім вони були приголомшені "порядністю" Інтеграла, коли той викотив плюс к цінам 3.5 т. у.о. і 4 штуки за послуги того шахрая під назвою юрист. А ви ще кажете про 18-й рік, ціни вже на однухі стартували від 800. Вікно можливостей було з другої половини 15-го до пачатку 17-го. А в 18-му по 600-700 навіть натяків не було, вже всі поскакали ближче до 1000)))
Только не ИНТЕГРАЛ, а ИНТЕРГАЛ. Интеграл - это про другое
airmax78 написав:Реус неоднократно умолял продать квитку ему
Смешно, Вы ведете себя как брошенная женщина, которая все не могла себе цену сложить, и даже сравнивала себя с полотнами Ван Гога, но когда поняла, что никому не нужна, и стремительно теряет в цене, то объявила, что никто ей не нужен, т. к. стоит она оч. дорого и ни кто не способен удовлетворить ее запросы.
Поздравляю, вы довели некоторых читателей ветки до оргазма. Я не олицетворяю себя со своей киевской квартирой, хотя и согласен с тем, что в рамках данной ветки каждого кто тут пишет олицетворяют с его недвигой другие. Но, повторюсь: я - это не моя квартира, поэтому не надо этих сексистских метафор.
У меня не было цели кого-то обидеть, тем более Вас, с учетом того, что я всерьез не воспринимаю ваши фантазии в мой адрес и был уверен, что и вы тоже, просто развлекаетесь.
Мы с Эйром обсуждали этот дом много лет назад Квартира минимум 65% потеряла от своей пиковой цены
А вы звонили этому Бухокаловому с Парк-Лейн и он вам вот всё по ней рассказал и показал? Где фото внутри квартиры? Может покупал её совсем другой человек и по какой цене и неизвестно, а этот "собственник" через суд её к себе привязал и теперь за любые реальные полтора кирпича готов отдать объект, пока лицо обиженное хулиганами идёт на нерест. Вчера ночью кстати "Решает Онистрат" хороший был, как окучивают покупанов шлака по низу рынка через справки и фиктивные лечения от алкоголизма в вашем ПНД. Конечно не все ходы раскрыли, суд продажный не трогали, но красиво их там банкир хлопнул(фильм с актёрами снял)