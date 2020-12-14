somilitark написав:

Відверта брехня, цін по 17 000 грн за метр не було в 18-му, вони скінчились в 16-му.Тим паче, Сирецькі сади були самі дорогі на районі, я активно дивився в той час, найнижчі ціни це був Варшавський і 5-й квартал, але це було максимум в першій половині 2016-го! можна зайти на сайт Доміка і побачити, як люди при закладці нових будинків крутили носом, коли деякі підписували договора по 600 доларів, да саме в доларах була прив'язка у цих контор як і уАле "вікно можливостей" було не дуже довге, відносна шара почалась літом 15-го, коли курс стрибнув до 23 і устаканився літом з поступовом ростом, а ціни у забудовників стартували на однухі десь в районі 15 000 грн метр, найдешевший був київгорстрой з замковецьким, він викотив наче по 13000, но дуже швидко усі солодкі варіанти пішли по розтермінуванню придворним приліпалам.Найдешевший варіант в той час був реально від, це будинки на Каблукова біля швидкісного трамвая на Борщазі на місці якоїсь церкви, папірів довго не було і багато людей лякало, що доків взагалі ніяких немає, а є тільки реконструкця якогось церковного прихода, там дійсно було не довго по 600 у.о. за метр і акційний ремонт по 80 за квадрат.Полистав далі форум, люди кажуть в листопаді 17-го, стартуємо від 18 000...Це все ще етап котлована...Ціни в 18-му перевалили за 800 у.о. за метр, я навіть на ці сади не дивився, бо вони були самі дорогі(((Так що не вигадуйте, ви "купили" не існуюче планування по не реальній ціні(((((