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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10724107251072610727
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:32

  Serg-ik написав:Я так понял , что Эйрмакс завяз в инвестиционных объектах
Ну смотрите
Вскрылась консерва, 17!!!! Лет в состоянии от строителей :D
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1071 ... =397963528

Мы с Эйром обсуждали этот дом много лет назад
Квартира минимум 65% потеряла от своей пиковой цены

Власники визначилися із центром життєвих інетересів (думаю, що не КРЖН). Покидают затишну гавань.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:44

  flyman написав:Покидают затишну гавань
а что будет с их кавалирками? Уйдут в подарок зсу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  flyman написав:Покидают затишну гавань
а что будет с их кавалирками? Уйдут в подарок зсу.
Згідно, поки що проекту, Закону 8225 щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна,
могут и раньше изъять)
beee
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:05

  beee написав:
vitaliian написав:
  flyman написав:Покидают затишну гавань
а что будет с их кавалирками? Уйдут в подарок зсу.
Згідно, поки що проекту, Закону 8225 щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна,
могут и раньше изъять)

В том доме от Сержа много квартир было в руках людей с паспортом с курицей, или регионалов разного разлива?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/1075 ... =405597419
Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:28

  somilitark написав:
  maza5 написав:Все було.Повірте це правда!. Може копію попереднього договору-куплі продажу викласти ще? Чи вже кінцевий, де я вже власник.

Зображення

Зображення
Будь ласка читайте УВАЖНІШЕ моє повідомлення.
Ціна 667, входить в діапазон 630-670.??
ПС. площа 40кв.м.
Люди там в 2017 по 580 купували
https://forum.domik.ua/zhk-sirecki-sadi ... st-1453335

В мене таке відчуття, що ви ніколи нічого не купували.
Озвучити ціни і купити щось, це дві великі різниці.
Якщо почитаєте той форум далі, то прочитаєте обурливе повідомлення покупців, коли вони скаржаться, що коли погодились на 670 у.о. то їх мурижили і казали, що немає юриста для підписання.
Сказали забронювати хату, люди внести задаток.
А потім вони були приголомшені "порядністю" Інтеграла, коли той викотив плюс к цінам 3.5 т. у.о. і 4 штуки за послуги того шахрая під назвою юрист.
А ви ще кажете про 18-й рік, ціни вже на однухі стартували від 800. Вікно можливостей було з другої половини 15-го до пачатку 17-го.
А в 18-му по 600-700 навіть натяків не було, вже всі поскакали ближче до 1000)))


Будь ласка УВАЖНІШЕ читайте що я написав. Що вам все не так???
я і так виклав багато інформації.
навіть в квітні 2018 було таке

https://forum.domik.ua/zhk-sirecki-sadi-vul-marshala-grechka-10b-intergalbud-t31586-440.html#post-1675271
ПС.Може ще і далі будемо сперичатися місяц, хто і за скільки купив квартиру в ЖК Сирецькі Сади від ИнтерГал Буд в березні 2018?
Вам самому не соромно??
Будь ласка поважайте інших. :shock:
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:50

  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419
Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року

В кого в 2003му було 215 куо? Хіба що у Пінчука та Ахметова. Навіть Коломойський собі таку квартиру не міг дозволити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:55

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419
Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року

В кого в 2003му було 215 куо? Хіба що у Пінчука та Ахметова. Навіть Коломойський собі таку квартиру не міг дозволити.

Не пизди чого не знаєш), було у тих хто через пару років купляв квартири по мільйону баксів, - краще складу ціну квіточці)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:01

https://rieltor.ua/flats-sale/view/1075 ... =405597419
Ще раз - це шах і мат на ринку нерухомості, перші зливаються ті в кого гроші є - тож думайте)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:05

  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419
Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року


Зараз вам розкажуть про 30 річні меблі, про те, що квартиру перевели з нежитлового фонду при Омелі, і взагалі Ви всьо врьотє )
adeges
 
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