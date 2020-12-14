Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1075 ... =405597419 Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року
В мене таке відчуття, що ви ніколи нічого не купували. Озвучити ціни і купити щось, це дві великі різниці. Якщо почитаєте той форум далі, то прочитаєте обурливе повідомлення покупців, коли вони скаржаться, що коли погодились на 670 у.о. то їх мурижили і казали, що немає юриста для підписання. Сказали забронювати хату, люди внести задаток. А потім вони були приголомшені "порядністю" Інтеграла, коли той викотив плюс к цінам 3.5 т. у.о. і 4 штуки за послуги того шахрая під назвою юрист. А ви ще кажете про 18-й рік, ціни вже на однухі стартували від 800. Вікно можливостей було з другої половини 15-го до пачатку 17-го. А в 18-му по 600-700 навіть натяків не було, вже всі поскакали ближче до 1000)))
Будь ласка УВАЖНІШЕ читайте що я написав. Що вам все не так??? я і так виклав багато інформації. навіть в квітні 2018 було таке
cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419 Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року
В кого в 2003му було 215 куо? Хіба що у Пінчука та Ахметова. Навіть Коломойський собі таку квартиру не міг дозволити.
cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419 Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року
Зараз вам розкажуть про 30 річні меблі, про те, що квартиру перевели з нежитлового фонду при Омелі, і взагалі Ви всьо врьотє )
cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419 Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року
Зараз вам розкажуть про 30 річні меблі, про те, що квартиру перевели з нежитлового фонду при Омелі, і взагалі Ви всьо врьотє )
В мене квартира в цьому будинку - нежитловий там перші 2 поверхи, хай спочатку назвуть будинок на один під’їзд з паркінгом де є 4 ліфта (плюс 5 для ремонтних робіт) і всі спускаються в паркінг, до метро Кловська 10 хвилин пішки, до метро Печерська - 15, а так ремонту 18 років - зараз так не роблять)