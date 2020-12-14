Додано: Сер 15 лют, 2023 16:01

Прохожий написав: maza5 написав: Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал,

и в чем вопрос?

если "эксперт" уверен в своем прогнозе дальнейшего падения на 30% то откупить через полгода-год аналогичный объект площадью +30% или "на сдачу" посетить автосалон, но оказывается "экспертам деньги не нужны")

"все просто"(с) и в чем вопрос?если "эксперт" уверен в своем прогнозе дальнейшего падения на 30% то откупить через полгода-год аналогичный объект площадью +30% или "на сдачу" посетить автосалон, но оказывается "экспертам деньги не нужны")"все просто"(с)

Вы выдернули только часть сообщения))Повторюсь, смотрявы покупаете бетон.Естькуда можно вложить деньги.Бить инвестором 3-10 лет может не всем понравится. ХЗ что на выходе может получится.Как там Киевгорстрой достраивает свои объекты сейчас??Жилой комплекс "Mirax" (Миракс)Киев, ул. Глубочицкая, 43С 2016 года достраивает "Киевгорстрой".Планируемая сдача: 4 кв. 2020 (ранее 4 кв. 2019)И таких примеров достаточно.ПС. Есть бывший сотрудник , который уже как лет 7 занимается авто с Америки (битками). Там на выходе получается лучше чем в бетоне))Еще реальный пример, формумчанин Зебра- усиленно откупал Биткоин от 20к, и ждет роста цены к 48. Если он знает рынок, то даже на дневках можно зарабатывать. Но я так понял, что он ходлер (больше инвестор, чем трейдер).