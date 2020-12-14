RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107261072710728107291073010731>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%.
Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 17.12.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой

и в чем вопрос?
если "эксперт" уверен в своем прогнозе дальнейшего падения на 30% то откупить через полгода-год аналогичный объект площадью +30% или "на сдачу" посетить автосалон, но оказывается "экспертам деньги не нужны")
"все просто"(с)
Прохожий
 
Повідомлень: 12950
З нами з: 05.06.13
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:41

  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419
Ще раз - це шах і мат на ринку нерухомості, перші зливаються ті в кого гроші є - тож думайте)

Согласен с тем, что дорогое упадет больше всего и лучше продать сейчас дешево, чем потом еще дешевле.
Ваше мнение - сливают для чего? Куда деньги девают?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 948
З нами з: 28.04.20
Подякував: 717 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:49

  beee написав:Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%.
Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.

А -40% в ФК2, тоже устаревшие физически конструкции? :D
Я знаю, как приблизительно ответите: единичный случай, паника продавца.
Отвечу сразу, что не единичные случаи, таких продаж становится больше, а продавцы продают осознанно, у каждого свои причины. Можно игнорировать реалии рынка, но от этого ситуация не поменяется.
reus
 
Повідомлень: 4211
З нами з: 21.03.12
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:50

  beee написав:Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%.
Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.

Ну да - хрущовки нужни, сталінки нужни а будинок 2004 року - це старе гімно, краще купити новобудову на Позняках - тільки є нюанс - вона теж через 15 років застаріє а ремонт зараз нормальний з меблями і технікою потягне на 1000 доларів метр - але дійсно краще купити жк варшавський на котловані за цю ціну і зробити якісний ремонт - там буде центр ділової активності і метро і гіперлуп)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:52

  reus написав:
  beee написав:Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%.
Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.

А -40% в ФК2, тоже устаревшие физически конструкции? :D
Я знаю, как приблизительно ответите: единичный случай, паника продавца.
Отвечу сразу, что не единичные случаи, таких продаж становится больше, а продавцы продают осознанно, у каждого свои причины. Можно игнорировать реалии рынка, но от этого ситуация не поменяется.

Тетрісу теж скоро 15 років буде - треба почекати може будуть міняти на новобуд на Осокорках ?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А на рахунок що робити з доларами -
В 2013 800тис гривень це було 100 тисяч долярів
В 2023 100 тисяч долярів це 4мільйони гривень
У кого в 2013 було ці 100 тисяч у того і зараз є 4 мільйони гривень
А хто купив у 2013 двокімнатну квартиру на Дарниці - що є в нього?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Колхозний проект це монолітний будинок стіни з цегли підземний паркінг і 4 ліфти?) назвіть мені неколхозний проект з тих що будується)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:01

  Прохожий написав:
  maza5 написав:Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой

и в чем вопрос?
если "эксперт" уверен в своем прогнозе дальнейшего падения на 30% то откупить через полгода-год аналогичный объект площадью +30% или "на сдачу" посетить автосалон, но оказывается "экспертам деньги не нужны")
"все просто"(с)

Вы выдернули только часть сообщения))
Повторюсь, смотря для чего и каких целей вы покупаете бетон.
Есть много инструментов куда можно вложить деньги.
Бить инвестором 3-10 лет может не всем понравится. ХЗ что на выходе может получится.Как там Киевгорстрой достраивает свои объекты сейчас??
Жилой комплекс "Mirax" (Миракс)
Киев, ул. Глубочицкая, 43
С 2016 года достраивает "Киевгорстрой".
Планируемая сдача: 4 кв. 2020 (ранее 4 кв. 2019)
https://forum.domik.ua/zhk-mirax-ulglubochickaya-43-t30317-4380.html#post-2073102
И таких примеров достаточно.

ПС. Есть бывший сотрудник , который уже как лет 7 занимается авто с Америки (битками). Там на выходе получается лучше чем в бетоне))
Еще реальный пример, формумчанин Зебра- усиленно откупал Биткоин от 20к, и ждет роста цены к 48. Если он знает рынок, то даже на дневках можно зарабатывать. Но я так понял, что он ходлер (больше инвестор, чем трейдер).
Востаннє редагувалось maza5 в Сер 15 лют, 2023 16:06, всього редагувалось 2 разів.
maza5
 
Повідомлень: 320
З нами з: 27.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:06

  maza5 написав:
  Прохожий написав:
  maza5 написав:Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой

и в чем вопрос?
если "эксперт" уверен в своем прогнозе дальнейшего падения на 30% то откупить через полгода-год аналогичный объект площадью +30% или "на сдачу" посетить автосалон, но оказывается "экспертам деньги не нужны")
"все просто"(с)

Вы выдернули только часть сообщения))
Повторюсь, смотря для чего и каких целей вы покупаете бетон.
Есть много инструментов куда можно вложить деньги.
Бить инвестором 3-10 лет может не всем понравится. ХЗ что на выходе может получится.Как там Киевгорстрой достраивает свои объекты сейчас??
Жилой комплекс "Mirax" (Миракс)
Киев, ул. Глубочицкая, 43
С 2016 года достраивает "Киевгорстрой".
Планируемая сдача: 4 кв. 2020 (ранее 4 кв. 2019)
https://forum.domik.ua/zhk-mirax-ulglubochickaya-43-t30317-4380.html#post-2073102
И таких примеров достаточно.

ПС. Есть бывший сотрудник , который уже как лет 7 занимается авто с Америки (битками). Там на выходе получается лучше чем в бетоне))

Ну бувший сотруднік займається бізнесом а не вкладає дєньгі, на рахунок того куди саме вкласти гроші то вибір небагатий
Акції та облігації
Нерухомість
Золото
Криптовалюти
І вєздє є нюанси
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 107261072710728107291073010731>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank, maza5, reus і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2356, 2357, 2358
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23574 15809500
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 14:04
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1174 5203644
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лют, 2023 22:05
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5245
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6284)
15.02.2023 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.