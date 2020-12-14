Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%. Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.
maza5 написав:Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой
и в чем вопрос? если "эксперт" уверен в своем прогнозе дальнейшего падения на 30% то откупить через полгода-год аналогичный объект площадью +30% или "на сдачу" посетить автосалон, но оказывается "экспертам деньги не нужны") "все просто"(с)
cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419 Ще раз - це шах і мат на ринку нерухомості, перші зливаються ті в кого гроші є - тож думайте)
Согласен с тем, что дорогое упадет больше всего и лучше продать сейчас дешево, чем потом еще дешевле. Ваше мнение - сливают для чего? Куда деньги девают?
beee написав:Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%. Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.
А -40% в ФК2, тоже устаревшие физически конструкции? Я знаю, как приблизительно ответите: единичный случай, паника продавца. Отвечу сразу, что не единичные случаи, таких продаж становится больше, а продавцы продают осознанно, у каждого свои причины. Можно игнорировать реалии рынка, но от этого ситуация не поменяется.
beee написав:Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%. Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.
Ну да - хрущовки нужни, сталінки нужни а будинок 2004 року - це старе гімно, краще купити новобудову на Позняках - тільки є нюанс - вона теж через 15 років застаріє а ремонт зараз нормальний з меблями і технікою потягне на 1000 доларів метр - але дійсно краще купити жк варшавський на котловані за цю ціну і зробити якісний ремонт - там буде центр ділової активності і метро і гіперлуп)
beee написав:Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%. Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.
А -40% в ФК2, тоже устаревшие физически конструкции? Я знаю, как приблизительно ответите: единичный случай, паника продавца. Отвечу сразу, что не единичные случаи, таких продаж становится больше, а продавцы продают осознанно, у каждого свои причины. Можно игнорировать реалии рынка, но от этого ситуация не поменяется.
Тетрісу теж скоро 15 років буде - треба почекати може будуть міняти на новобуд на Осокорках ?)
А на рахунок що робити з доларами - В 2013 800тис гривень це було 100 тисяч долярів В 2023 100 тисяч долярів це 4мільйони гривень У кого в 2013 було ці 100 тисяч у того і зараз є 4 мільйони гривень А хто купив у 2013 двокімнатну квартиру на Дарниці - що є в нього?)
maza5 написав:Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой
и в чем вопрос? если "эксперт" уверен в своем прогнозе дальнейшего падения на 30% то откупить через полгода-год аналогичный объект площадью +30% или "на сдачу" посетить автосалон, но оказывается "экспертам деньги не нужны") "все просто"(с)
Вы выдернули только часть сообщения)) Повторюсь, смотря для чего и каких целей вы покупаете бетон. Есть много инструментов куда можно вложить деньги. Бить инвестором 3-10 лет может не всем понравится. ХЗ что на выходе может получится.Как там Киевгорстрой достраивает свои объекты сейчас?? Жилой комплекс "Mirax" (Миракс) Киев, ул. Глубочицкая, 43 С 2016 года достраивает "Киевгорстрой". Планируемая сдача: 4 кв. 2020 (ранее 4 кв. 2019) https://forum.domik.ua/zhk-mirax-ulglubochickaya-43-t30317-4380.html#post-2073102 И таких примеров достаточно.
ПС. Есть бывший сотрудник , который уже как лет 7 занимается авто с Америки (битками). Там на выходе получается лучше чем в бетоне)) Еще реальный пример, формумчанин Зебра- усиленно откупал Биткоин от 20к, и ждет роста цены к 48. Если он знает рынок, то даже на дневках можно зарабатывать. Но я так понял, что он ходлер (больше инвестор, чем трейдер).
Востаннє редагувалось maza5 в Сер 15 лют, 2023 16:06, всього редагувалось 2 разів.
maza5 написав:Так что для некоторых падать на -20, -40% от «рыночных цен 2021» может оказаться не совсем и убыточная сделка. Но,ну продал, а дальше у некоторых возникнет вопрос. А что делать с той резанной бумагой
и в чем вопрос? если "эксперт" уверен в своем прогнозе дальнейшего падения на 30% то откупить через полгода-год аналогичный объект площадью +30% или "на сдачу" посетить автосалон, но оказывается "экспертам деньги не нужны") "все просто"(с)
Вы выдернули только часть сообщения)) Повторюсь, смотря для чего и каких целей вы покупаете бетон. Есть много инструментов куда можно вложить деньги. Бить инвестором 3-10 лет может не всем понравится. ХЗ что на выходе может получится.Как там Киевгорстрой достраивает свои объекты сейчас?? Жилой комплекс "Mirax" (Миракс) Киев, ул. Глубочицкая, 43 С 2016 года достраивает "Киевгорстрой". Планируемая сдача: 4 кв. 2020 (ранее 4 кв. 2019) https://forum.domik.ua/zhk-mirax-ulglubochickaya-43-t30317-4380.html#post-2073102 И таких примеров достаточно.
ПС. Есть бывший сотрудник , который уже как лет 7 занимается авто с Америки (битками). Там на выходе получается лучше чем в бетоне))
Ну бувший сотруднік займається бізнесом а не вкладає дєньгі, на рахунок того куди саме вкласти гроші то вибір небагатий Акції та облігації Нерухомість Золото Криптовалюти І вєздє є нюанси