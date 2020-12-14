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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Доречі в тетрісі - всього 3 ліфти - повірте це мало на 25 поверхів - якщо один зламається - буде стояти черга)
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:08
АППС Люкс на максималках.
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А якщо серйозно - аппс - це моноліт? Паркінг в ньому є? Ліфт туди спускається? Охорона в парадному є (не консьєрж а саме охорона?)
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:13
Курс прийома долара 26.2 25-го березня , вартість квартири 706577, але площі 40 там не було, якщо ви купили площу 33, то все "сходиться", бо реально кубатури 40 там ніколи не було, а для 46-ти метрів явно замала ціна)))
27000 у.о за 33 метра це норм, реальна ціна,, маленька деталь це площа)))
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:16
Нерухомість теж бізнес)
Деякі вважають, що здача квартир то так просто і легко прибуткова справа нічого не роблячи
Ризики пошкодження майна, потопи сусідів и т.д..
А податки чи всі платять від здачі в аренду?
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Доречі знайшов однокімнатну новобудові що не встигла застаріти - правда коштує 2000 за метр ну але нове люкс і шик - світлопарк - не знаю де це але впевнений що там тихо затишно і все нове
Це ж не аппс і не затхлий Печерськ, а новий і прогресивний район да і ремонт - видно що йому не 15 років - стиль модерн краса і сучасність - підкажіть міняти мою аппс на Печерську на цю квартиру поки 15 річний паркет не висох чи ні?)
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мені, нажаль, також не довелось пожити в Голосіївському районі. Я вам вже казав в чому проблема цього будинку. + пішки туди не дуже приємно йти - якимось чігірями діставатись з будь-якої сторони, тому що стоїть серед незрозумілої радянської забудови. Можливо якщо там щось нормальне сбудують поблизу, створять суспільний простір або сквер розіб'ють (ага, зараз), то він заграє новими фарбами. Хоча схожий будинок на початку Кловського узвозу (поблизу Арсенальної) тримається покищо в ціні. Звісно що не коштує космічних грошей як у 2008, але все одне - ціні високі тримаються.
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:22
Тут згоден але це бізнес тільки у нас - на заході це пасивний дохід але у нас і податки не платять з оренди в 99 випадках з 100)
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:27
А де пішки в Києві приємно йти і де нема радянської забудови? І навіщо йти пішки якщо можна з паркінгу виїхати на машині і через 5 хвилин бути в Маріїнському парку чи парку слави чи біля баби з мечем? Доречі до жк рибальський який я так поняв є вашою мрією па 800 - пішки вам удобно йти? Начертіть маршрут куди там можно йти? Ілі ето другоє?)
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:28
Зрозумійте, житлова нерухомість - це про емоції та враження. Так, СП занодиться в ацкій дупі, алеж потрапляєшь на територію, а там все нове, радує очей, ландшафтний дизайн, і т.ін. Життя вирує. Потрапляєшь до вашого будинку на Печерську - а там тоска тосклівая. Жодної людини. Навколо Київ 70-х. Тому люди обирають СП. Хоча між СП та вашим будинком я б обрав Ваш будинок звісно. Але серцю не накажешь. Хто переїжджає з поха (Ромасік, є й такі) - той обере СП без варіантів.
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