Додано: Сер 15 лют, 2023 16:30

27.02.2018

Нові ціни

Отримали від забудовника інформацію про нові ціни: 1к тепер від 655 тис. грн. Інші ціни на сторінці ЖК на ЛУН.ua.

Мінімальна ціна за м² — 15 000 грн

Уточнили мінімальну ціну: 15 000 грн/м² — Ціна на 3-кімнатну квартиру 84.78 м² в 2 будинку

27.03.2018

Нові ціни

Отримали від забудовника інформацію про нові ціни: 1к тепер від 719 тис. грн. Інші ціни на сторінці ЛУН Новобудови.

Мінімальна ціна за м² — 13 900 грн

Уточнили мінімальну ціну: 13 900 грн/м² — Ціна на 3-кімнатну квартиру 84.78 м² в 2 будинку.

12.01.2018

Нові ціни

Отримали від забудовника інформацію про нові ціни: 1 будинок — 1к тепер від 680 тис. грн. Інші ціни на сторінці ЖК на ЛУН.ua.

Мінімальна ціна за м² — 16 220 грн

Уточнили мінімальну ціну: 16 220 грн/м² — Ціна на 3-кімнатну квартиру 84.78 м² в 2 будинку

Ось найшов ціну коли ви купували свою квіточку:Так що ви давали майже 20 кіло гривень за метр. Це нормально, якщо хотіли маленьку кубатуру, не перший не останній поверх і вікна не в труселя сусіду.Причому вже 27.03 було ось таке повідомлення:Вже накинули ціни, а за якийсь аеродром на першому поверсі з видом в паркан принципово скинули ціну, маркетинг(с)...Остання цитата підверджує вашу брехню про метраж, чи ви хотіли сказати, що найменша кубатура начебто була продана вам по 17 с хвостиком, а найбільша продавалась по 16.220???Так що дійсно досить валяти дурака, я колись бачив 60 квадратів по майже 11 000 грн, а вже 76 і більше пропонували по 9500, а одинички в 36 просили по 12 і ніхто не сперечався, такі закони ринка нерухомості))))Накинути мінімум 20% на найменшу площу у порівнянні з максимальною це є норма....