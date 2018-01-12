Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
maza5 Ось найшов ціну коли ви купували свою квіточку:
27.02.2018 Нові ціни Отримали від забудовника інформацію про нові ціни: 1к тепер від 655 тис. грн. Інші ціни на сторінці ЖК на ЛУН.ua. Мінімальна ціна за м² — 15 000 грн Уточнили мінімальну ціну: 15 000 грн/м² — Ціна на 3-кімнатну квартиру 84.78 м² в 2 будинку
Так що ви давали майже 20 кіло гривень за метр. Це нормально, якщо хотіли маленьку кубатуру, не перший не останній поверх і вікна не в труселя сусіду.
Причому вже 27.03 було ось таке повідомлення:
27.03.2018 Нові ціни Отримали від забудовника інформацію про нові ціни: 1к тепер від 719 тис. грн. Інші ціни на сторінці ЛУН Новобудови. Мінімальна ціна за м² — 13 900 грн Уточнили мінімальну ціну: 13 900 грн/м² — Ціна на 3-кімнатну квартиру 84.78 м² в 2 будинку.
Вже накинули ціни, а за якийсь аеродром на першому поверсі з видом в паркан принципово скинули ціну, маркетинг(с)...
12.01.2018 Нові ціни Отримали від забудовника інформацію про нові ціни: 1 будинок — 1к тепер від 680 тис. грн. Інші ціни на сторінці ЖК на ЛУН.ua. Мінімальна ціна за м² — 16 220 грн Уточнили мінімальну ціну: 16 220 грн/м² — Ціна на 3-кімнатну квартиру 84.78 м² в 2 будинку
Остання цитата підверджує вашу брехню про метраж, чи ви хотіли сказати, що найменша кубатура начебто була продана вам по 17 с хвостиком, а найбільша продавалась по 16.220??? Так що дійсно досить валяти дурака, я колись бачив 60 квадратів по майже 11 000 грн, а вже 76 і більше пропонували по 9500, а одинички в 36 просили по 12 і ніхто не сперечався, такі закони ринка нерухомості)))) Накинути мінімум 20% на найменшу площу у порівнянні з максимальною це є норма....
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 15 лют, 2023 16:41, всього редагувалось 1 раз.
maza5 написав:ПС.Може ще і далі будемо сперичатися місяц, хто і за скільки купив квартиру в ЖК Сирецькі Сади від ИнтерГал Буд в березні 2018? Вам самому не соромно?? Будь ласка поважайте інших.
Курс прийома долара 26.2 25-го березня , вартість квартири 706577, але площі 40 там не було, якщо ви купили площу 33, то все "сходиться", бо реально кубатури 40 там ніколи не було, а для 46-ти метрів явно замала ціна))) 27000 у.о за 33 метра це норм, реальна ціна,, маленька деталь це площа)))
Ви мабудь знаходитесь під впливом заборонених рочовин??? Вже скільки інформації надано. ЧИТАЙТЕ УВАЖНІШЕ. Новобудова 40кв.м за 26 тыс $. Так вартість кв. метра в 2018 була в районі 630-670$, в гривнях +_17000 грн, за метр. Посилання на форум ЖК Сирецькі сади, що вам треба ще для розуміння?? Я впененний на 100% Просто, якщо я викладу договір-куплі за 2022 там буде кінцева віртість 705 тыс. грн. за обьект в 40кв.м. і це вас введе ще більше в ступор. І ви будете писати, що то неможливо таке бути в 2022!!! Читайте, аналізуйте, та робіть привильні висновки.! ПС. в школі всі вчили арифметику. Тоді спеціально для вас грубо підрахую. 17000 грн за метр по курсу 26,2 (я здавав дорожще, є всі докази)- 648$ за 1 кв. метр а тепер візміть та помножте 40 кв.м по 648, яка там вартість виходить? Не вже це такі скадні речі для розуміння??
Востаннє редагувалось maza5 в Сер 15 лют, 2023 16:44, всього редагувалось 3 разів.
Концепция домов 2000гг? Кто покупатель? Молодая семья, для которой нужны детские площадки, колясочные, небольшие спальни - детские? Айтишники? Братки из 90х? Хрущевки - соц жилье, с концепцией удовлетворения базовой потребности - не умереть от холода на улице.
в Европе с изменением общества, происходит и реновация, реконструкция старья под новый уклад
Востаннє редагувалось beee в Сер 15 лют, 2023 16:38, всього редагувалось 2 разів.
cherchiltank написав:А де пішки в Києві приємно йти і де нема радянської забудови? І навіщо йти пішки якщо можна з паркінгу виїхати на машині і через 5 хвилин бути в Маріїнському парку чи парку слави чи біля баби з мечем? Доречі до жк рибальський який я так поняв є вашою мрією па 800 - пішки вам удобно йти? Начертіть маршрут куди там можно йти? Ілі ето другоє?)
Ніт. Забудьте. Припаркуватись в районі Маріїнського парку скоро можна буде тільки у паркінгу біля Арсенальної за смішні 60 грн. за годину.
cherchiltank написав:А де пішки в Києві приємно йти і де нема радянської забудови? І навіщо йти пішки якщо можна з паркінгу виїхати на машині і через 5 хвилин бути в Маріїнському парку чи парку слави чи біля баби з мечем? Доречі до жк рибальський який я так поняв є вашою мрією па 800 - пішки вам удобно йти? Начертіть маршрут куди там можно йти? Ілі ето другоє?)
Ніт. Забудьте. Припаркуватись в районі Маріїнського парку скоро можна буде тільки у паркінгу біля Арсенальної за смішні 60 грн. за годину.
cherchiltank написав:Доречі знайшов однокімнатну новобудові що не встигла застаріти - правда коштує 2000 за метр ну але нове люкс і шик - світлопарк - не знаю де це але впевнений що там тихо затишно і все нове https://rieltor.ua/flats-sale/view/10731342/ Це ж не аппс і не затхлий Печерськ, а новий і прогресивний район да і ремонт - видно що йому не 15 років - стиль модерн краса і сучасність - підкажіть міняти мою аппс на Печерську на цю квартиру поки 15 річний паркет не висох чи ні?)
Зрозумійте, житлова нерухомість - це про емоції та враження. Так, СП занодиться в ацкій дупі, алеж потрапляєшь на територію, а там все нове, радує очей, ландшафтний дизайн, і т.ін. Життя вирує. Потрапляєшь до вашого будинку на Печерську - а там тоска тосклівая. Жодної людини. Навколо Київ 70-х. Тому люди обирають СП. Хоча між СП та вашим будинком я б обрав Ваш будинок звісно. Але серцю не накажешь. Хто переїжджає з поха (Ромасік, є й такі) - той обере СП без варіантів.
В осбб запропоную покрасити фасад як у світлопарку - в яскраві кольори, щоб емоції визивало, може ще домовлюся щоб обидва метро закрили що не було цього скупчення людей та урбаністики, думаю Київрада розширить панаса мирного на 3 смуги для машин щоб люди їздили та милувались, охорону розженемо і поставимо кодовий замок сучасний по відбитку пальця, тоді може я зможу дотягнутися до прекрасног, дякую вам за цінні поради)
cherchiltank написав:А де пішки в Києві приємно йти і де нема радянської забудови? І навіщо йти пішки якщо можна з паркінгу виїхати на машині і через 5 хвилин бути в Маріїнському парку чи парку слави чи біля баби з мечем? Доречі до жк рибальський який я так поняв є вашою мрією па 800 - пішки вам удобно йти? Начертіть маршрут куди там можно йти? Ілі ето другоє?)
З ЖК Рибальський не потрібно буде нікуди йти - Рибальський - це маленьке місто. Місто сонця. + Якщо забудовнику вистачить наснаги - буде власна набережна, яка плавно переходитиме у парк Наталка. мммммммм.... Рибальський... Мрія.