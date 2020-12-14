Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Доречі знайшов однокімнатну новобудові що не встигла застаріти - правда коштує 2000 за метр ну але нове люкс і шик - світлопарк - не знаю де це але впевнений що там тихо затишно і все нове https://rieltor.ua/flats-sale/view/10731342/ Це ж не аппс і не затхлий Печерськ, а новий і прогресивний район да і ремонт - видно що йому не 15 років - стиль модерн краса і сучасність - підкажіть міняти мою аппс на Печерську на цю квартиру поки 15 річний паркет не висох чи ні?)
Зрозумійте, житлова нерухомість - це про емоції та враження. Так, СП занодиться в ацкій дупі, алеж потрапляєшь на територію, а там все нове, радує очей, ландшафтний дизайн, і т.ін. Життя вирує. Потрапляєшь до вашого будинку на Печерську - а там тоска тосклівая. Жодної людини. Навколо Київ 70-х. Тому люди обирають СП. Хоча між СП та вашим будинком я б обрав Ваш будинок звісно. Але серцю не накажешь. Хто переїжджає з поха (Ромасік, є й такі) - той обере СП без варіантів.
В осбб запропоную покрасити фасад як у світлопарку - в яскраві кольори, щоб емоції визивало, може ще домовлюся щоб обидва метро закрили що не було цього скупчення людей та урбаністики, думаю Київрада розширить панаса мирного на 3 смуги для машин щоб люди їздили та милувались, охорону розженемо і поставимо кодовий замок сучасний по відбитку пальця, тоді може я зможу дотягнутися до прекрасног, дякую вам за цінні поради)
Просто запустить петицію про розширення Печерського ринку.
airmax78 написав:З ЖК Рибальський не потрібно буде нікуди йти - Рибальський - це маленьке місто. Місто сонця. + Якщо забудовнику вистачить наснаги - буде власна набережна, яка плавно переходитиме у парк Наталка. мммммммм.... Рибальський... Мрія.
Ви що, працювали в ОП ЖК Рибальський? Така риторика, щоб навики не втрачати?
Востаннє редагувалось reus в Сер 15 лют, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
maza5 написав:Не вже це такі скадні речі для розуміння??
Навіщо брехати з кубатурою? Що соромно жити в 33 кв.метрах? Там не було 40 квадратів площ, не треба нервуватись, все сходиться, просто ви надурили з площею Чи ви серйозно стверджуєте, що дефіцитні однухи продавались по ціні трьох, цей Зубик зовсім лох?
А ще, колись у майбутньому (можливо не всі ми доживемо, але наші діти - точно) - в Рибальському будуть канали. Повноводні канали по яких можна буде вийти у Дніпро і плити куди дивляться очі, до Чорного моря, в греки, і далі в Середземне і далі... Тобто Рибальський буде пов'язаний з усім світом водною артерією. Це неможливо переоцінити.
maza5 написав:Не вже це такі скадні речі для розуміння??
Навіщо брехати з кубатурою? Що соромно жити в 33 кв.метрах? Там не було 40 квадратів площ, не треба нервуватись, все сходиться, просто ви надурили з площею Чи ви серйозно стверджуєте, що дефіцитні однухи продавались по ціні трьох, цей Зубик зовсім лох?
Мені соромно, що доросла та адекатна людина таке може писати. Читайте уважніше вся інформація є і вона правдива! Своїми повідомленнями ви не мене соромите, а показуєте який ви є. Якщо я потрачу свій час, і викладу договір, ви визнаете, що лохом будете ви??
Востаннє редагувалось maza5 в Сер 15 лют, 2023 16:52, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:З ЖК Рибальський не потрібно буде нікуди йти - Рибальський - це маленьке місто. Місто сонця. + Якщо забудовнику вистачить наснаги - буде власна набережна, яка плавно переходитиме у парк Наталка. мммммммм.... Рибальський... Мрія.
Ви що, працювали в ОП ЖК Рибальський? Така риторика, щоб навики не втрачати?
Працював з ОП Рибальського. Але ж то було не заради грошей - задля душі.
maza5 написав:Не вже це такі скадні речі для розуміння??
Навіщо брехати з кубатурою? Що соромно жити в 33 кв.метрах? Там не було 40 квадратів площ, не треба нервуватись, все сходиться, просто ви надурили з площею Чи ви серйозно стверджуєте, що дефіцитні однухи продавались по ціні трьох, цей Зубик зовсім лох?
Мені соромно, що доросла та адекатна людина таке може писати.
Це ви зрізали кути і щось накидали на вентилятор. Ви на повному газу стверджуєте, що забудовник продає дефіцитні однухи по ціні трьох? Регіанал Зубик, який як Макс всіх купить, а потім знову продасть, тільки дороще? У вас все сходиться, тільки про площу ви збрехали, вийшло 27 000 за 33 метра, норм варік, реальний і правдивий!!!
airmax78 написав:А ще, колись у майбутньому (можливо не всі ми доживемо, але наші діти - точно) - в Рибальському будуть канали. Повноводні канали по яких можна буде вийти у Дніпро і плити куди дивляться очі, до Чорного моря, в греки, і далі в Середземне і далі... Тобто Рибальський буде пов'язаний з усім світом водною артерією. Це неможливо переоцінити.
А я би на вашому місті ще додав: ЖК рибальський має своє ППО, тому безпекове питання вирішено, купуйте зараз, завтра буде дорожче!
cherchiltank написав:А де пішки в Києві приємно йти і де нема радянської забудови? І навіщо йти пішки якщо можна з паркінгу виїхати на машині і через 5 хвилин бути в Маріїнському парку чи парку слави чи біля баби з мечем? Доречі до жк рибальський який я так поняв є вашою мрією па 800 - пішки вам удобно йти? Начертіть маршрут куди там можно йти? Ілі ето другоє?)
З ЖК Рибальський не потрібно буде нікуди йти - Рибальський - це маленьке місто. Місто сонця. + Якщо забудовнику вистачить наснаги - буде власна набережна, яка плавно переходитиме у парк Наталка. мммммммм.... Рибальський... Мрія.
Це та набережна де 6 смуг шосе? Де вид на залізничний міст? Там ширина пішохідної доріжки метр, яка в сраку набєрєжная. Маленьке місто оточене автосервісами в сараях, та з горами піску яке буде будуватись ще 10 років? - дякую тепер я зрозумів що значить місто сонця)