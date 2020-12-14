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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1073010731107321073310734>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Які цікаві галюциногени - але в мене таких на даль нема - мабуть не для мене ці пляжі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:03

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:
З ЖК Рибальський не потрібно буде нікуди йти - Рибальський - це маленьке місто. Місто сонця. + Якщо забудовнику вистачить наснаги - буде власна набережна, яка плавно переходитиме у парк Наталка. мммммммм.... Рибальський... Мрія.

а ст. метро Суднобудівна буде відкрита до чи після ст. Крейсера Аврори?

Ст. М Суднобудівна буде відкрита на першу річницю нашої перемоги над росією.

до чи після Аврори?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нафіга там те метро - 40 хвилин до парку Наталка, годину до Троєщини - 40 хвилин до електрички на Петрівці - це закриє всі потреби мешканців рибальського)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:09

https://rieltor.ua/flats-sale/view/10712576/
Знайшов французький квартал за 1300 за метр - уже дзвоню міняти свою квартиру на Печерську - правда не можу зрозуміти куди ведуть сходи - мабуть у джакузі на даху де збираються щасливі мешканці, макс підкажіть - цей ремонт ще не застарів? Йому ж точно не 15 років - це вже нові тенденції?
Востаннє редагувалось cherchiltank в Сер 15 лют, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:10

  cherchiltank написав:Які цікаві галюциногени - але в мене таких на даль нема - мабуть не для мене ці пляжі)

Ну які галюциногени. Люди все це вже запроектували та поклали на папір.
https://kiev.pravda.com.ua/publications/56d02699c07bf/
Нажаль pdfка зараз не завантажується, але проект існує і там продуманий до дрібниць кожний міліметр поверхні.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:12

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Які цікаві галюциногени - але в мене таких на даль нема - мабуть не для мене ці пляжі)

Ну які галюциногени. Люди все це вже запроектували та поклали на папір.
https://kiev.pravda.com.ua/publications/56d02699c07bf/
Нажаль pdfка зараз не завантажується, але проект існує і там продуманий до дрібниць кожний міліметр поверхні.

Це добре - якщо є на папері - то так і буде - всі київські забудовники все що на папері втілюють у життя я спокійний, а не завантажується мабуть тому щоб не підгледіли конкуренти таку красу.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:13

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:а ст. метро Суднобудівна буде відкрита до чи після ст. Крейсера Аврори?

Ст. М Суднобудівна буде відкрита на першу річницю нашої перемоги над росією.

до чи після Аврори?

Немає жодного шансу щоб в Києві коли-небудь з'явилась станція метро, або навіть громадьський сортир за такою огидною назвою "Крейсер Аврора". Тьфу пля.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:14

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Які цікаві галюциногени - але в мене таких на даль нема - мабуть не для мене ці пляжі)

Ну які галюциногени. Люди все це вже запроектували та поклали на папір.
https://kiev.pravda.com.ua/publications/56d02699c07bf/
Нажаль pdfка зараз не завантажується, але проект існує і там продуманий до дрібниць кожний міліметр поверхні.

Це добре - якщо є на папері - то так і буде - всі київські забудовники все що на папері втілюють у життя я спокійний, а не завантажується мабуть тому щоб не підгледіли конкуренти таку красу.

Не всі, але Сага робить. Якщо Сага переживе війну - буде все що на рендерах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://gdevkievezhithorosho.com/wp-con ... 68x432.jpg
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Підкажіть а де там пляж?)
cherchiltank
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