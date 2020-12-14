Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:02
Які цікаві галюциногени - але в мене таких на даль нема - мабуть не для мене ці пляжі)
cherchiltank
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:03
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
З ЖК Рибальський не потрібно буде нікуди йти - Рибальський - це маленьке місто. Місто сонця. + Якщо забудовнику вистачить наснаги - буде власна набережна, яка плавно переходитиме у парк Наталка. мммммммм.... Рибальський... Мрія.
а ст. метро Суднобудівна буде відкрита до чи після ст. Крейсера Аврори?
Ст. М Суднобудівна буде відкрита на першу річницю нашої перемоги над росією.
до чи після Аврори?
flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:04
Нафіга там те метро - 40 хвилин до парку Наталка, годину до Троєщини - 40 хвилин до електрички на Петрівці - це закриє всі потреби мешканців рибальського)
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:09
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10712576/
Знайшов французький квартал за 1300 за метр - уже дзвоню міняти свою квартиру на Печерську - правда не можу зрозуміти куди ведуть сходи - мабуть у джакузі на даху де збираються щасливі мешканці, макс підкажіть - цей ремонт ще не застарів? Йому ж точно не 15 років - це вже нові тенденції?
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cherchiltank
в Сер 15 лют, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:10
cherchiltank написав:
Які цікаві галюциногени - але в мене таких на даль нема - мабуть не для мене ці пляжі)
Ну які галюциногени. Люди все це вже запроектували та поклали на папір.
https://kiev.pravda.com.ua/publications/56d02699c07bf/
Нажаль pdfка зараз не завантажується, але проект існує і там продуманий до дрібниць кожний міліметр поверхні.
airmax78
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:12
airmax78 написав: cherchiltank написав:
Які цікаві галюциногени - але в мене таких на даль нема - мабуть не для мене ці пляжі)
Ну які галюциногени. Люди все це вже запроектували та поклали на папір.
https://kiev.pravda.com.ua/publications/56d02699c07bf/
Нажаль pdfка зараз не завантажується, але проект існує і там продуманий до дрібниць кожний міліметр поверхні.
Це добре - якщо є на папері - то так і буде - всі київські забудовники все що на папері втілюють у життя я спокійний, а не завантажується мабуть тому щоб не підгледіли конкуренти таку красу.
cherchiltank
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:13
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
а ст. метро Суднобудівна буде відкрита до чи після ст. Крейсера Аврори?
Ст. М Суднобудівна буде відкрита на першу річницю нашої перемоги над росією.
до чи після Аврори?
Немає жодного шансу щоб в Києві коли-небудь з'явилась станція метро, або навіть громадьський сортир за такою огидною назвою "Крейсер Аврора". Тьфу пля.
airmax78
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:14
cherchiltank написав: airmax78 написав: cherchiltank написав:
Які цікаві галюциногени - але в мене таких на даль нема - мабуть не для мене ці пляжі)
Ну які галюциногени. Люди все це вже запроектували та поклали на папір.
https://kiev.pravda.com.ua/publications/56d02699c07bf/
Нажаль pdfка зараз не завантажується, але проект існує і там продуманий до дрібниць кожний міліметр поверхні.
Це добре - якщо є на папері - то так і буде - всі київські забудовники все що на папері втілюють у життя я спокійний, а не завантажується мабуть тому щоб не підгледіли конкуренти таку красу.
Не всі, але Сага робить. Якщо Сага переживе війну - буде все що на рендерах.
airmax78
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:17
cherchiltank
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:18
Підкажіть а де там пляж?)
cherchiltank
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