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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10731107321073310734>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

І ото спереду то будиночки залізних коней щасливих людей жк рибальський?) а канали якщо пустити - то цей жк туди не спливе разом з проектом?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:22

  airmax78 написав:[quote=
  airmax78 написав:
  flyman написав:а ст. метро Суднобудівна буде відкрита до чи після ст. Крейсера Аврори?


Немає жодного шансу щоб в Києві коли-небудь з'явилась станція метро, або навіть громадьський сортир за такою огидною назвою "Крейсер Аврора". Тьфу пля.

Я вам більше скажу - в найближчі 5 років жодної нової станції метро в Києві не зявиться)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:22

  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10712576/
Знайшов французький квартал за 1300 за метр - уже дзвоню міняти свою квартиру на Печерську - правда не можу зрозуміти куди ведуть сходи - мабуть у джакузі на даху де збираються щасливі мешканці, макс підкажіть - цей ремонт ще не застарів? Йому ж точно не 15 років - це вже нові тенденції?

вы хоть бы для приличия для начала читали то что постите :shock:

хотя что это я
уже понятно что "чукча не читатель, чукча писатель"
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:28

  Прохожий написав:
  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10712576/
Знайшов французький квартал за 1300 за метр - уже дзвоню міняти свою квартиру на Печерську - правда не можу зрозуміти куди ведуть сходи - мабуть у джакузі на даху де збираються щасливі мешканці, макс підкажіть - цей ремонт ще не застарів? Йому ж точно не 15 років - це вже нові тенденції?

вы хоть бы для приличия для начала читали то что постите :shock:

хотя что это я
уже понятно что "чукча не читатель, чукча писатель"

Там написано - жк французький квартал, що не так )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:30

  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10712576/
Знайшов французький квартал за 1300 за метр - уже дзвоню міняти свою квартиру на Печерську - правда не можу зрозуміти куди ведуть сходи - мабуть у джакузі на даху де збираються щасливі мешканці, макс підкажіть - цей ремонт ще не застарів? Йому ж точно не 15 років - це вже нові тенденції?

В ФК1 1к квартир 75 кв. м. немає. 1-й поверх має 4 м. висоту до стелі. Коли робили ремонт, то частину квартири розділили на два поверхи, тобто додали кімнату, тому частина квартири має висоту 4 м., а частина яка розділена по 2 м.. З квартири приблизно 50 м. кв. зробили 75 кв. м. Але все одно до війни вона би коштувала дорожче.
Влітку мені відомо, що була продана 1 к. квартира з хор. ремонтом за 2950 доларів за квадрат. Зараз, звісно інші ситуація.
Востаннє редагувалось reus в Сер 15 лют, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все не беру світло парк - не потягну фінансово
300 грн - охорона,
250 грн консьерж
15 грн за метр квартплата
Це мабуть для дуже успішних людей
Тільки не зрозумів від чого їх охороняють - там же поруч дика непугана природа?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:34

  reus написав:
  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10712576/
Знайшов французький квартал за 1300 за метр - уже дзвоню міняти свою квартиру на Печерську - правда не можу зрозуміти куди ведуть сходи - мабуть у джакузі на даху де збираються щасливі мешканці, макс підкажіть - цей ремонт ще не застарів? Йому ж точно не 15 років - це вже нові тенденції?

В ФК1 1к квартир 75 кв. м. немає. 1-й поверх має 4 м. висоту до стелі. Коли робили ремонт, то частину квартири розділили на два поверхи, тобто додали кімнату, тому частина квартири має висоту 4 м., а частина яка розділена по 2 м.. З квартири приблизно 50 м. кв. зробили 75 кв. м. Але все одно до війни вона би коштувала дорожче.
Влітку мені відомо, що була продана 1 к. квартира з хор. ремонтом за 2950 доларів за квадрат. Зараз, звісно інші ситуація.

Тобто це і є сучасні тенденції незастарілого ремонту про які торочить Ейрмакс? Да, в моі часи такого точно не будо, розумію шик, блиск, модерн)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все таки думаю, що треба чітко визначити критерії віднесення будинку або комплексу до бабушатників (або навіть гірше). Скільки років повинно пройти з введення будинку (або комплексу) в експлуатацію, щоб вартість квартир в ньому стрімко обвалилась, що є, наскільки тут пояснюють головним результатом зміни умовної бірки на будівлі?

Я тут бачив декілька постів назад 2015 рік вже майже сміття, тобто невідворотнє старіння та втрата інвестиційної прибавливості - це рівно 8 років, правильно?

І останнє важливе питання. Як змінюється ціна в останні місяці переходу будівлі ще з пристойної забудову в категорію бабушатників? Тобто вона просто падає в 2 рази в останній день перед 8ма роками, або по 10% на місяць поспіль починаючи з 7 років і 7 місяців?
Востаннє редагувалось adeges в Сер 15 лют, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цитата з форуму світлопарку
« Доделать ремонт и сдавать, либо получить документы и продавать. Мне не хочется там жить - рядом ничего нет, некуда пойти, нечем заняться вечером.»
Макс, навіщо ви нас надурили - щось люди не дуже щасливі)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту
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