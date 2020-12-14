|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
І ото спереду то будиночки залізних коней щасливих людей жк рибальський?) а канали якщо пустити - то цей жк туди не спливе разом з проектом?)
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:22
Я вам більше скажу - в найближчі 5 років жодної нової станції метро в Києві не зявиться)
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:22
вы хоть бы для приличия для начала читали то что постите
хотя что это я
уже понятно что "чукча не читатель, чукча писатель"
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:28
Там написано - жк французький квартал, що не так )
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:30
В ФК1 1к квартир 75 кв. м. немає. 1-й поверх має 4 м. висоту до стелі. Коли робили ремонт, то частину квартири розділили на два поверхи, тобто додали кімнату, тому частина квартири має висоту 4 м., а частина яка розділена по 2 м.. З квартири приблизно 50 м. кв. зробили 75 кв. м. Але все одно до війни вона би коштувала дорожче.
Влітку мені відомо, що була продана 1 к. квартира з хор. ремонтом за 2950 доларів за квадрат. Зараз, звісно інші ситуація.
Востаннє редагувалось reus в Сер 15 лют, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Все не беру світло парк - не потягну фінансово
300 грн - охорона,
250 грн консьерж
15 грн за метр квартплата
Це мабуть для дуже успішних людей
Тільки не зрозумів від чого їх охороняють - там же поруч дика непугана природа?)
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:34
Тобто це і є сучасні тенденції незастарілого ремонту про які торочить Ейрмакс? Да, в моі часи такого точно не будо, розумію шик, блиск, модерн)
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Все таки думаю, що треба чітко визначити критерії віднесення будинку або комплексу до бабушатників (або навіть гірше). Скільки років повинно пройти з введення будинку (або комплексу) в експлуатацію, щоб вартість квартир в ньому стрімко обвалилась, що є, наскільки тут пояснюють головним результатом зміни умовної бірки на будівлі?
Я тут бачив декілька постів назад 2015 рік вже майже сміття, тобто невідворотнє старіння та втрата інвестиційної прибавливості - це рівно 8 років, правильно?
І останнє важливе питання. Як змінюється ціна в останні місяці переходу будівлі ще з пристойної забудову в категорію бабушатників? Тобто вона просто падає в 2 рази в останній день перед 8ма роками, або по 10% на місяць поспіль починаючи з 7 років і 7 місяців?
Востаннє редагувалось adeges в Сер 15 лют, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Цитата з форуму світлопарку
« Доделать ремонт и сдавать, либо получить документы и продавать. Мне не хочется там жить - рядом ничего нет, некуда пойти, нечем заняться вечером.»
Макс, навіщо ви нас надурили - щось люди не дуже щасливі)
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту
|