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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:46
cherchiltank написав:
Цитата з форуму світлопарку
« Доделать ремонт и сдавать, либо получить документы и продавать. Мне не хочется там жить - рядом ничего нет, некуда пойти, нечем заняться вечером.»
Макс, навіщо ви нас надурили - щось люди не дуже щасливі)
Це люди виключно з ім'ям Галина таке пишуть.
І призвіщем Балувана.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:46
cherchiltank написав:
Тобто це і є сучасні тенденції незастарілого ремонту про які торочить Ейрмакс? Да, в моі часи такого точно не будо, розумію шик, блиск, модерн)
Якщо справедливо підходити до питання, то потрібно рахувати вартість квадрата квартири не з 75 м. кв., як це роблять продавани, а з 50 м. кв. , це в кращому випадку. Тобто реальна вартість 2 к уо. за метр. Але, ще влітку була продана квартира за 3 к. уо. за метр. Тобто падіння на 33%, але не факт, що за цю дадуть 103 к. уо., тому реальне падіння може бути ще нижче.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:47
cherchiltank написав:
Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту, там всі власники геть ібонуті?)
В ФК - так, багато хто. Достатньо подивитись на стан фасаду.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:50
cherchiltank написав:
Я вам більше скажу - в найближчі 5 років жодної нової станції метро в Києві не зявиться)
Ні Телички ні Брами?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:53
cherchiltank написав:
Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту, там всі власники геть ібонуті?)
Все дуже просто пояснюється. Є люди які дійсно хочуть продати, а є які хочуть продавати, тому хотєлки цих категорій можуть відрізняться дуже суттєво.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:56
В разное время от Эйрмакса слышал три ЖК-мечты - Юнит, Рыбальский, сегодня еще Свитлопарк(к изумлению).
ИМХО - все три непригодны для проживания
Это разве что рендерами полюбоваться. Или когда будет достроено, то с вертолета на парашюте чтоб сбросили. Походить, полюбоваться красотой и так же назад на вертолете чтоб вывезли оттуда, чтоб не видеть творящееся в округе.
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Damien
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:05
Damien написав:
В разное время от Эйрмакса слышал три ЖК-мечты - Юнит, Рыбальский, сегодня еще Свитлопарк(к изумлению).
ИМХО - все три непригодны для проживания
Это разве что рендерами полюбоваться. Или когда будет достроено, то с вертолета на парашюте чтоб сбросили. Походить, полюбоваться красотой и так же назад на вертолете чтоб вывезли оттуда, чтоб не видеть творящееся в округе.
Забули Чікагу
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:11
cherchiltank написав:
від чого їх охороняють - там же поруч дика непугана природа?)
шоб насекомые вашу квартиру раньше вас не заселили)
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