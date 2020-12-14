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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10731107321073310734
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:46

  cherchiltank написав:Цитата з форуму світлопарку
« Доделать ремонт и сдавать, либо получить документы и продавать. Мне не хочется там жить - рядом ничего нет, некуда пойти, нечем заняться вечером.»
Макс, навіщо ви нас надурили - щось люди не дуже щасливі)

Це люди виключно з ім'ям Галина таке пишуть.
І призвіщем Балувана.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:Тобто це і є сучасні тенденції незастарілого ремонту про які торочить Ейрмакс? Да, в моі часи такого точно не будо, розумію шик, блиск, модерн)

Якщо справедливо підходити до питання, то потрібно рахувати вартість квадрата квартири не з 75 м. кв., як це роблять продавани, а з 50 м. кв. , це в кращому випадку. Тобто реальна вартість 2 к уо. за метр. Але, ще влітку була продана квартира за 3 к. уо. за метр. Тобто падіння на 33%, але не факт, що за цю дадуть 103 к. уо., тому реальне падіння може бути ще нижче.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:47

  cherchiltank написав:Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту, там всі власники геть ібонуті?)

В ФК - так, багато хто. Достатньо подивитись на стан фасаду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:50

  cherchiltank написав:Я вам більше скажу - в найближчі 5 років жодної нової станції метро в Києві не зявиться)

Ні Телички ні Брами?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:53

  cherchiltank написав:Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту, там всі власники геть ібонуті?)

Все дуже просто пояснюється. Є люди які дійсно хочуть продати, а є які хочуть продавати, тому хотєлки цих категорій можуть відрізняться дуже суттєво.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:56

В разное время от Эйрмакса слышал три ЖК-мечты - Юнит, Рыбальский, сегодня еще Свитлопарк(к изумлению).
ИМХО - все три непригодны для проживания
Это разве что рендерами полюбоваться. Или когда будет достроено, то с вертолета на парашюте чтоб сбросили. Походить, полюбоваться красотой и так же назад на вертолете чтоб вывезли оттуда, чтоб не видеть творящееся в округе.
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:05

  Damien написав:В разное время от Эйрмакса слышал три ЖК-мечты - Юнит, Рыбальский, сегодня еще Свитлопарк(к изумлению).
ИМХО - все три непригодны для проживания
Это разве что рендерами полюбоваться. Или когда будет достроено, то с вертолета на парашюте чтоб сбросили. Походить, полюбоваться красотой и так же назад на вертолете чтоб вывезли оттуда, чтоб не видеть творящееся в округе.

Забули Чікагу
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:11

  cherchiltank написав:від чого їх охороняють - там же поруч дика непугана природа?)
шоб насекомые вашу квартиру раньше вас не заселили)
vitaliian
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