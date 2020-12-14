|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:46
cherchiltank написав:
Цитата з форуму світлопарку
« Доделать ремонт и сдавать, либо получить документы и продавать. Мне не хочется там жить - рядом ничего нет, некуда пойти, нечем заняться вечером.»
Макс, навіщо ви нас надурили - щось люди не дуже щасливі)
Це люди виключно з ім'ям Галина таке пишуть.
І призвіщем Балувана.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41900
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:46
cherchiltank написав:
Тобто це і є сучасні тенденції незастарілого ремонту про які торочить Ейрмакс? Да, в моі часи такого точно не будо, розумію шик, блиск, модерн)
Якщо справедливо підходити до питання, то потрібно рахувати вартість квадрата квартири не з 75 м. кв., як це роблять продавани, а з 50 м. кв. , це в кращому випадку. Тобто реальна вартість 2 к уо. за метр. Але, ще влітку була продана квартира за 3 к. уо. за метр. Тобто падіння на 33%, але не факт, що за цю дадуть 103 к. уо., тому реальне падіння може бути ще нижче.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4214
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:47
cherchiltank написав:
Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту, там всі власники геть ібонуті?)
В ФК - так, багато хто. Достатньо подивитись на стан фасаду.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41900
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:50
cherchiltank написав:
Я вам більше скажу - в найближчі 5 років жодної нової станції метро в Києві не зявиться)
Ні Телички ні Брами?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30661
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 2614 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:53
cherchiltank написав:
Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту, там всі власники геть ібонуті?)
Все дуже просто пояснюється. Є люди які дійсно хочуть продати, а є які хочуть продавати, тому хотєлки цих категорій можуть відрізняться дуже суттєво.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4214
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:56
В разное время от Эйрмакса слышал три ЖК-мечты - Юнит, Рыбальский, сегодня еще Свитлопарк(к изумлению).
ИМХО - все три непригодны для проживания
Это разве что рендерами полюбоваться. Или когда будет достроено, то с вертолета на парашюте чтоб сбросили. Походить, полюбоваться красотой и так же назад на вертолете чтоб вывезли оттуда, чтоб не видеть творящееся в округе.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 948
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:05
Damien написав:
В разное время от Эйрмакса слышал три ЖК-мечты - Юнит, Рыбальский, сегодня еще Свитлопарк(к изумлению).
ИМХО - все три непригодны для проживания
Это разве что рендерами полюбоваться. Или когда будет достроено, то с вертолета на парашюте чтоб сбросили. Походить, полюбоваться красотой и так же назад на вертолете чтоб вывезли оттуда, чтоб не видеть творящееся в округе.
Забули Чікагу
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32699
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1370 раз.
- Подякували: 7687 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:11
cherchiltank написав:
від чого їх охороняють - там же поруч дика непугана природа?)
шоб насекомые вашу квартиру раньше вас не заселили)
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16845
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2111 раз.
- Подякували: 2994 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:31
reus написав: cherchiltank написав:
Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту, там всі власники геть ібонуті?)
Все дуже просто пояснюється. Є люди які дійсно хочуть продати, а є які хочуть продавати, тому хотєлки цих категорій можуть відрізняться дуже суттєво.
Ось з цим згоден - це видно навіть по цінах в одному жк - де вартість квартири може відрізнятися майже в два рази, ті хто хочуть продати роблять дисконт в 20-40 відсотків від найнижчої вартості вказаної в обявах по комплексу і продають, чим більша площа квартири тим більший дисконт, зараз спостерігається зниження в 1,5 рази ціни на квартири 120 плюс, але і інші підтягнуться, цікаве почнеться коли всі в кого є гроші і хто хотів купити (а таких зараз обмаль) куплять - тоді ті хто хотів продати , а таких дофіга - будуть знижувати ціну і далі, іпотека цей процес сповільнить і дешеві квартири на первинці не обваляться, але все що дорожче 100 тис стане на наступні 5-10 років нікому не потрібним, і це при копійчаному зараз опаленні і тарифах на воду і електрику. Впаде і оренда (хоча куди ще падати) тому тримати квартиру щоб отримувати за неї 2-3 тисячі доларів в рік багато хто не буде - особливо якщо власники після війни виїдуть за кордон, але нижче 700 доларів на первинці і 1000 доларів на вторинці з ремонтом не впаде)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:51
cherchiltank написав:
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419
Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року
Вы 4К на Подоле по такой цене готовы сливать?
И почём за метр вы вышли в ноябре и в каком доме?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2999
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23574
|15811194
|
|
|1174
|5204719
|
|
|3
|5246
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|