Додано: Сер 15 лют, 2023 18:31

reus написав: cherchiltank написав: Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту, там всі власники геть ібонуті?) Подивився жк французький квартал - 2500 за метр однокімнатна без ремонту, там всі власники геть ібонуті?)

Все дуже просто пояснюється. Є люди які дійсно хочуть продати, а є які хочуть продавати, тому хотєлки цих категорій можуть відрізняться дуже суттєво. Все дуже просто пояснюється. Є люди які дійсно хочуть продати, а є які хочуть продавати, тому хотєлки цих категорій можуть відрізняться дуже суттєво.

Ось з цим згоден - це видно навіть по цінах в одному жк - де вартість квартири може відрізнятися майже в два рази, ті хто хочуть продати роблять дисконт в 20-40 відсотків від найнижчої вартості вказаної в обявах по комплексу і продають, чим більша площа квартири тим більший дисконт, зараз спостерігається зниження в 1,5 рази ціни на квартири 120 плюс, але і інші підтягнуться, цікаве почнеться коли всі в кого є гроші і хто хотів купити (а таких зараз обмаль) куплять - тоді ті хто хотів продати , а таких дофіга - будуть знижувати ціну і далі, іпотека цей процес сповільнить і дешеві квартири на первинці не обваляться, але все що дорожче 100 тис стане на наступні 5-10 років нікому не потрібним, і це при копійчаному зараз опаленні і тарифах на воду і електрику. Впаде і оренда (хоча куди ще падати) тому тримати квартиру щоб отримувати за неї 2-3 тисячі доларів в рік багато хто не буде - особливо якщо власники після війни виїдуть за кордон, але нижче 700 доларів на первинці і 1000 доларів на вторинці з ремонтом не впаде)