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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:01
https://news.finance.ua/ua/u-kyyevi-zda ... rtyru-foto
Что то кажеться пошел слив аєродромов.
Просють 330 тіс.
Люди что то знают ?
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Сер 15 лют, 2023 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Хомякоид
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:02
барабашов написав: cherchiltank написав:
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419
Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року
Вы 4К на Подоле по такой цене готовы сливать?
И почём за метр вы вышли в ноябре и в каком доме?
4 к на Подолі зливати взагалі не готовий бо здається за 700 доларів - хоч якісь гроші, в листопаді вийшов з іншого об’єкту на Подолі по 1700 за метр - будинок де офіс гордона (жаба душить до сих пір)
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:05
Хомякоид написав:
https://news.finance.ua/ua/u-kyyevi-zdayut-v-orendu-za-2-tys-dol-zolotu-kvartyru-foto
Что то кажеться пошел слив аєродромов.
Просють 330 тіс.
Люди что то знают ?
Починають підозрювати, якби знали - то зливали б за 200 - там ще і оренду пропонують за 2000 - люди ще нічого не знають)
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:15
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vitaliian
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:17
vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи
Вирішили не чекати каналів - але за таку ціну не продадуть - 200 тисяч може хтось візьме
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:29
reus написав: beee написав:
Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%.
Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.
А -40% в ФК2, тоже устаревшие физически конструкции?
Я знаю, как приблизительно ответите: единичный случай, паника продавца.
Отвечу сразу, что не единичные случаи, таких продаж становится больше, а продавцы продают осознанно, у каждого свои причины. Можно игнорировать реалии рынка, но от этого ситуация не поменяется.
в ФК1 у меня было пару квартир, когда он только был сдан. Совок made in КГС.
ФК2 - странно, не наблюдаю. Для меня Печерск в р-не Лыбедской - промзоной остался.
Вообще, длительность жизни концепции зависит от "закладки" на будущее, нужно угадать тренды, а лучшие - их создают.
например, ПОХ через 20 лет будет обычным соц жильём, заменившим хрущи, чтобы не трындели тут, что своё хвалю
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:31
Колись таки появляться "учні Кіосаки" і викуплять всі неліквідні аеродроми, щоб робити "крутий бізнес" на діленні аеродромів на студії!
Один "учень" вже є - який вже перейшов у стадію "вчитель"
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:37
beee написав: reus написав: beee написав:
Старение колхозных проектов 2000х - 15 лет. Эти дома до и войны предлагали -50%.
Такого жлобства былой роскоши 2000 гг по городу полно. Несуразно огромные площади, устаревшие физически конструкции, коммуникации, инженерные системы - они нужны даже меньше пресловутых хрущевок.
в ФК1 у меня было пару квартир, когда он только был сдан. Совок made in КГС.
ФК2 - странно, не наблюдаю. Для меня Печерск в р-не Лыбедской - промзоной остался.
Вообще, длительность жизни концепции зависит от "закладки" на будущее, нужно угадать тренды, а лучшие - их создают.
например, ПОХ через 20 лет будет обычным соц жильём, заменившим хрущи, чтобы не трындели тут, что своё хвалю
Ще дуже важлива локація - приклад тарьян тауерс - виглядає бомбезно але той райончик де він стоїть - моак повний)
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_Klim
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