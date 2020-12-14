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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10733107341073510736
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:42

  Хомякоид написав:https://news.finance.ua/ua/u-kyyevi-zdayut-v-orendu-za-2-tys-dol-zolotu-kvartyru-foto

Что то кажеться пошел слив аєродромов.
Просють 330 тіс.

Люди что то знают ?

80 кв. м - это аэродром? Скорее это эродром из 1000 и 1 ночи. Ну и 4.1 куе за метр - это очень нескромная цена за такой ... смелый ремонт в Престиж Холле, где голые стены стоят в районе 1.3 куе за метр.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:50

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи

Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.

В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:52

  cherchiltank написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи

Вирішили не чекати каналів - але за таку ціну не продадуть - 200 тисяч може хтось візьме

Без шансів. Занадто смілива квартира навіть для циганського барона.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:05

  Damien написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи

Показательный пример "как пустить на ветер десятки тысяч долларов"
Полулофт, полунелофт
https://www.youtube.com/watch?v=CL3jpTKO_MI

илітний цокіль
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Покупатели там - люди творческие. Им лофт нужен, поэтому там его и лепят столько
beee
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