80 кв. м - это аэродром? Скорее это эродром из 1000 и 1 ночи. Ну и 4.1 куе за метр - это очень нескромная цена за такой ... смелый ремонт в Престиж Холле, где голые стены стоят в районе 1.3 куе за метр.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:42
80 кв. м - это аэродром? Скорее это эродром из 1000 и 1 ночи. Ну и 4.1 куе за метр - это очень нескромная цена за такой ... смелый ремонт в Престиж Холле, где голые стены стоят в районе 1.3 куе за метр.
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:50
Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.
В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:52
Без шансів. Занадто смілива квартира навіть для циганського барона.
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:05
илітний цокіль
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Покупатели там - люди творческие. Им лофт нужен, поэтому там его и лепят столько
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