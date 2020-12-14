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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:50
vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи
Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.
В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:52
cherchiltank написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи
Вирішили не чекати каналів - але за таку ціну не продадуть - 200 тисяч може хтось візьме
Без шансів. Занадто смілива квартира навіть для циганського барона.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 21:07
Покупатели там - люди творческие. Им лофт нужен, поэтому там его и лепят столько
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beee
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Додано: Сер 15 лют, 2023 21:43
airmax78 написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи
Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.
В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.
Не думаю - інакше там би було ліжко з палетів і кухонний стіл з перевернутої картонної коробки - просто у кожного своє уявлення про красивий ремонт іноді навіть дизайнери не допомагають - хороші дорого коштують а дешеві творять хуйню - тому в Україні далеко до уніфікації ремонтів по європейські - голі стіни, біла краска, меблі з ікеі - це не про нас
В цій квартирі мені ремонт подобається - я б пожив там пару тижнів - можна було б подобово здавати але туристів нема - а якби були то як вони з цього рибальського хоч кудись дістануться - хіба зі своїм каное привзжати і з даху по каналам у Дніпро)
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cherchiltank
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Додано: Сер 15 лют, 2023 23:28
cherchiltank написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи
Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.
В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.
Не думаю - інакше там би було ліжко з палетів і кухонний стіл з перевернутої картонної коробки - просто у кожного своє уявлення про красивий ремонт іноді навіть дизайнери не допомагають - хороші дорого коштують а дешеві творять хуйню - тому в Україні далеко до уніфікації ремонтів по європейські - голі стіни, біла краска, меблі з ікеі - це не про нас
В цій квартирі мені ремонт подобається - я б пожив там пару тижнів - можна було б подобово здавати але туристів нема - а якби були то як вони з цього рибальського хоч кудись дістануться - хіба зі своїм каное привзжати і з даху по каналам у Дніпро)
Я ж написав що саме там погано. Сенс лофту - брутальність. Яка може бути брутальність у перегородці в 1/2 цеглини?
Але брутальність повинна перемежатись з якісними матеріалами та ідеальними формами. Якщо цього не дотримуватись - получаємо не лофт, а поганий ремонт на який не вистачило грошей. Приміщення де просто всі стіни залищені без оздоблення - ну це взагалі рука-обличча. Так само як і кімнати де стіни пофарбовані в сільські кольори. Карнізи під штори - капець. Та взагалі - лінь заглиблюватись - вердікт: жлоб-ремонт. Атказать.
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airmax78
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Додано: Сер 15 лют, 2023 23:51
beee написав:
Покупатели там - люди творческие. Им лофт нужен, поэтому там его и лепят столько
Я ждал от вас расширенной оценки.
А Максу и cherchiltank спасибо
Все пытаюсь понять где же грань между лофтом и подвальным помещением, иногда я их даже путал, но больше не буду, потому что Макс нас учит, что лофт, это аккуратный подвал.
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vitaliian
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Додано: Чет 16 лют, 2023 00:09
vitaliian написав: beee написав:
Покупатели там - люди творческие. Им лофт нужен, поэтому там его и лепят столько
Я ждал от вас расширенной оценки.
А Максу и cherchiltank спасибо
Все пытаюсь понять где же грань между лофтом и подвальным помещением, иногда я их даже путал, но больше не буду, потому что Макс нас учит, что лофт, это аккуратный подвал.
Але із якісних матеріалів тобто берете квартиру без ремонту і ремонтуєте так щоб вона не змінилась - відбиваєте старий бетон перекладаєте на новий - дорогий, перегородки зносите та викладаєте цеглою - дорогою, думаю можна ще козлика поставити посеред квартири - але дизайнерського тисяч за 5 баксів - ну і само собою зтираєте написи на стінах що залишили будівельники - і тікурілою під трафарет пишете щось модне -рецепт лофту від макса)
Забув - стару монтажну піну теж виковирюєте і задуваєте новою - самою дорогою що знайдете)
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cherchiltank
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