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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10734107351073610737>
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:50

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи

Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.

В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:52

  cherchiltank написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи

Вирішили не чекати каналів - але за таку ціну не продадуть - 200 тисяч може хтось візьме

Без шансів. Занадто смілива квартира навіть для циганського барона.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Покупатели там - люди творческие. Им лофт нужен, поэтому там его и лепят столько
beee
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:43

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи

Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.

В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.

Не думаю - інакше там би було ліжко з палетів і кухонний стіл з перевернутої картонної коробки - просто у кожного своє уявлення про красивий ремонт іноді навіть дизайнери не допомагають - хороші дорого коштують а дешеві творять хуйню - тому в Україні далеко до уніфікації ремонтів по європейські - голі стіни, біла краска, меблі з ікеі - це не про нас
В цій квартирі мені ремонт подобається - я б пожив там пару тижнів - можна було б подобово здавати але туристів нема - а якби були то як вони з цього рибальського хоч кудись дістануться - хіба зі своїм каное привзжати і з даху по каналам у Дніпро)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 23:28

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи

Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.

В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.

Не думаю - інакше там би було ліжко з палетів і кухонний стіл з перевернутої картонної коробки - просто у кожного своє уявлення про красивий ремонт іноді навіть дизайнери не допомагають - хороші дорого коштують а дешеві творять хуйню - тому в Україні далеко до уніфікації ремонтів по європейські - голі стіни, біла краска, меблі з ікеі - це не про нас
В цій квартирі мені ремонт подобається - я б пожив там пару тижнів - можна було б подобово здавати але туристів нема - а якби були то як вони з цього рибальського хоч кудись дістануться - хіба зі своїм каное привзжати і з даху по каналам у Дніпро)

Я ж написав що саме там погано. Сенс лофту - брутальність. Яка може бути брутальність у перегородці в 1/2 цеглини?
Але брутальність повинна перемежатись з якісними матеріалами та ідеальними формами. Якщо цього не дотримуватись - получаємо не лофт, а поганий ремонт на який не вистачило грошей. Приміщення де просто всі стіни залищені без оздоблення - ну це взагалі рука-обличча. Так само як і кімнати де стіни пофарбовані в сільські кольори. Карнізи під штори - капець. Та взагалі - лінь заглиблюватись - вердікт: жлоб-ремонт. Атказать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 23:51

  beee написав:Покупатели там - люди творческие. Им лофт нужен, поэтому там его и лепят столько

Я ждал от вас расширенной оценки. :x А Максу и cherchiltank спасибо

Все пытаюсь понять где же грань между лофтом и подвальным помещением, иногда я их даже путал, но больше не буду, потому что Макс нас учит, что лофт, это аккуратный подвал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:09

  vitaliian написав:
  beee написав:Покупатели там - люди творческие. Им лофт нужен, поэтому там его и лепят столько

Я ждал от вас расширенной оценки. :x А Максу и cherchiltank спасибо


Все пытаюсь понять где же грань между лофтом и подвальным помещением, иногда я их даже путал, но больше не буду, потому что Макс нас учит, что лофт, это аккуратный подвал.

Але із якісних матеріалів тобто берете квартиру без ремонту і ремонтуєте так щоб вона не змінилась - відбиваєте старий бетон перекладаєте на новий - дорогий, перегородки зносите та викладаєте цеглою - дорогою, думаю можна ще козлика поставити посеред квартири - але дизайнерського тисяч за 5 баксів - ну і само собою зтираєте написи на стінах що залишили будівельники - і тікурілою під трафарет пишете щось модне -рецепт лофту від макса)
Забув - стару монтажну піну теж виковирюєте і задуваєте новою - самою дорогою що знайдете)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Майже так. Коли виникає бажання залишити відкритою цегляну кладку? Коли вона зроблена з якісної цегли руками. А коли з битого лайна ногами - то бажання виникати не повинно. Коли можна стелю залишити бетонною? Коли вона відшліфована та ровна. А коли на нії плями, напливи, коли вона крива як наше життя - то погляд на таку стелю буде вгоняти у депресію. Коли можна залишити проводку на стелі та стіні? Коли вона виконана охайно, спеціальним дротом та спеціальними кріпленнями. А якщо ні - то це жлоб-ремонт. Тобто зазвичай, роблячи правильний лофт, ви витратите більше (набагато більше) грошей ніж роблячи "нежелтеющую классику". І звісно що в лофт ви звичайні меблі не поставите. І т.ін. #лофтцескладно
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:52

  cherchiltank написав:Колхозний проект це монолітний будинок стіни з цегли підземний паркінг і 4 ліфти?) назвіть мені неколхозний проект з тих що будується)


Любой, который еще не распродан.
Все дома, на которых уже не заработаещь - не модные, колхозные и сейчас развалятся.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:56

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:
  adeges написав:Зараз вам розкажуть про 30 річні меблі, про те, що квартиру перевели з нежитлового фонду при Омелі, і взагалі Ви всьо врьотє )

В мене квартира в цьому будинку - нежитловий там перші 2 поверхи, хай спочатку назвуть будинок на один під’їзд з паркінгом де є 4 ліфта (плюс 5 для ремонтних робіт) і всі спускаються в паркінг, до метро Кловська 10 хвилин пішки, до метро Печерська - 15, а так ремонту 18 років - зараз так не роблять)

АППС Люкс на максималках.


ЙЙЙЙЕЕЕССС!
Не мог Максим, увидев кирпичный "новострой" середины 00-х не вспомнить меня в суе. :mrgreen:
rjkz
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