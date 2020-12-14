Да это троллинг моей персоны.
АППС - это панель на ростверке со свайным фундаментом. Какой там в баню подземный паркинг?
2 лифта на 16 этажей по 4 квартиры - это есть, консьерж в аквариуме тоже есть.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 00:59
Да это троллинг моей персоны.
АППС - это панель на ростверке со свайным фундаментом. Какой там в баню подземный паркинг?
2 лифта на 16 этажей по 4 квартиры - это есть, консьерж в аквариуме тоже есть.
Додано: Чет 16 лют, 2023 02:05
Додано: Чет 16 лют, 2023 02:07
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