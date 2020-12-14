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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10734107351073610737
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:59

  cherchiltank написав:А якщо серйозно - аппс - це моноліт? Паркінг в ньому є? Ліфт туди спускається? Охорона в парадному є (не консьєрж а саме охорона?)


Да это троллинг моей персоны.
АППС - это панель на ростверке со свайным фундаментом. Какой там в баню подземный паркинг?
2 лифта на 16 этажей по 4 квартиры - это есть, консьерж в аквариуме тоже есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 02:05

  rjkz написав:
  airmax78 написав:АППС Люкс на максималках.


ЙЙЙЙЕЕЕССС!
Не мог Максим, увидев кирпичный "новострой" середины 00-х не вспомнить меня в суе. :mrgreen:

АППС Л для меня - серебряный стандарт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 02:07

  airmax78 написав:... #лофтцескладно

Понравился интерьер в стиле хард лофт в индийском баре (или ресторане?) Podil East India Company на Межигорской.
Правда, был там еще до пандемии, может уже и поменяли что-то
Damien
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