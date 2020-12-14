Да это троллинг моей персоны.
АППС - это панель на ростверке со свайным фундаментом. Какой там в баню подземный паркинг?
2 лифта на 16 этажей по 4 квартиры - это есть, консьерж в аквариуме тоже есть.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лют, 2023 00:59
Да это троллинг моей персоны.
АППС - это панель на ростверке со свайным фундаментом. Какой там в баню подземный паркинг?
2 лифта на 16 этажей по 4 квартиры - это есть, консьерж в аквариуме тоже есть.
Додано: Чет 16 лют, 2023 02:05
Додано: Чет 16 лют, 2023 02:07
Додано: Чет 16 лют, 2023 03:42
Максим, как насчет такой набережной?
Она уже есть, не надо ждать.
"Бери, дура, завтра не будет" (с)
ЧТо-то картинки не грузятся.
Надо на ссылку тыцнуть.
Додано: Чет 16 лют, 2023 04:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это тот, который запроектирован с неактуальной концепцией, устаревшей или заранее обреченной, как Детройт, который ошибочно планировался как город парковок, а сегодня - весь в стройках, с переосмысленной концепцией и символично, что его восстановление началось с трамвайного движения.
Советскому человеку (я не про rjkz), сорян, любой дом - это набор панелей, возможно, кирпичей.
Хорошо, что РКЖН - не просто алгебра, а кое что ещё.
Это похоже на работу архитектора и колхозника (с баблом):
"Мне тут рисуй "залу 8х8 м" и "калидор" через все комнаты
Додано: Чет 16 лют, 2023 07:34
Додано: Чет 16 лют, 2023 07:38
с большой долей вероятности 2-х комнатная квартира на Дарнице.
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